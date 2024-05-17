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‘Yeşiller savaş çığırtkanı oldu!’

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#HDB Berlin#Yeşiller#Ayrımcılıkla Mücadele
‘Yeşiller savaş çığırtkanı oldu’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:56

1973 yılında Türkiye dışında kurulan ilk sosyal demokrat kuruluş olan HDB Berlin, Genel Kurulu’nda gelecek döneme ait yol haritasını belirledi. Almanya’da göçmenlerin toplumsal yaşama tam katılımı ve her türlü ayrımcılıkla mücadele, HDB’nin öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

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HDB Genel Kurulu’nda, Almanya’da ‘Göçmenlere toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar’ ve ‘ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele’ konularındaki çalışmaların bundan sonra da ödünsüz sürdürülmesi kararlaştırıldı. HDB Yönetimi, bugüne kadar olduğu gibi ‘göçmenlere yerel seçimlere katılım hakkı’, ‘vizenin kaldırılması’, ‘okullarda Türkçe öğretimi’, ‘kamu iş yerlerinde göçmenler ve kota uygulanması’, ‘eğitimdeki sorunlarının çözümü’ konularında çalışmaların sürdürülmesi yönünde karar aldı.

‘Yeşiller savaş çığırtkanı oldu’

ALMANYA’DA POLİTİK DURUM
Almanya’daki politik durumun da ele alındığı HDB Genel Kurulu’nda, şu anda iş başında bulunan Trafik Lambası Koalisyonu’na çeşitli eleştiriler yönetildi. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, iktidar ortakları Yeşiller ve FDP’nin savaş çığırtkanı partilere dönüştükleri belirtilerek, ayrıca FDP’nin kira konularında, sosyal sorunlara çözüm bulma, Almanya’nın altyapıya yatırım yapar hale gelmesinde en önemli engel olduğu vurgulandı.

 

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#HDB Berlin#Yeşiller#Ayrımcılıkla Mücadele

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