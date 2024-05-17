‘Yeşiller savaş çığırtkanı oldu!’

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HDB Genel Kurulu’nda, Almanya’da ‘Göçmenlere toplumsal yaşamın her alanında eşit haklar’ ve ‘ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele’ konularındaki çalışmaların bundan sonra da ödünsüz sürdürülmesi kararlaştırıldı. HDB Yönetimi, bugüne kadar olduğu gibi ‘göçmenlere yerel seçimlere katılım hakkı’, ‘vizenin kaldırılması’, ‘okullarda Türkçe öğretimi’, ‘kamu iş yerlerinde göçmenler ve kota uygulanması’, ‘eğitimdeki sorunlarının çözümü’ konularında çalışmaların sürdürülmesi yönünde karar aldı.

