Yeşiller muhalefette başka iktidarda başka: NSU dosyalarının gizlenmesini istediler

ALMANYA’da Yeşiller Partisi, 2011 yılında neonazi terör örgütü NSU’nun ortaya çıkmasından sonra cinayetlerin aydınlatılması için en çok açıklama yapan partilerden biri oldu. Muhalefetteyken, NSU’nun aydınlatılmasını isteyen Yeşiller Partisi iktidar ortağı olduğu Hessen eyaletinde devletin güvenliği gerekçesine sığınarak NSU dosyalarının 30 yıl gizli kalmasını istedi. İstihbarattaki NSU dosyalarının kamuoyuna sunulması, soruşturma kapsamında devlet içinde NSU’yu kollayanların olup olmadığının ortaya çıkarılması açısından önem arz ediyordu. NSU dosyalarının devletin güvenliği gerekçesiyle ilk önce 120 yıl sonra ise 30 yıl boyunca gizli kalması kararlaştırıldı. Muhalefetteyken, NSU dosyalarının açılmasını isteyen Yeşiller Partisi iktidara gelince devletçi reflekslerle Hessen’de dosyaların gizliliği konusunda karar aldı.

Hessen eyaletinde NSU dosyalarının açılması için başlatılan inisiyatif 125 binden fazla kişinin imzasını toplayarak eyalet parlamentosu dilekçe komisyonuna başvurmuştu. Eyalet Meclisi’nde yapılan oturumda koalisyon ortakları CDU ve Yeşiller Meclis grupları NSU dosyalarının gizliliğini savundu. SPD Eyalet Meclis Grubu Genel Sekreteri Günter Rudolph, NSU cinayetleri nedeniyle halkın devlete olan güveninin sarsıldığını bu nedenle şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunu ve dosyaların açılması gerektiğini kaydetti. Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Janine Wissler de Hessen eyaletlerinin bir aşırı sağcı sorunu olduğunu belirtirken, olayın tam anlamıyla aydınlatılması gerektiğini söyledi. FDP de dosyaların açılmasından yana görüş belirtti. Aşırı sağcı AfD partisi bile ayrı bir önerge vererek NSU dosyalarının açılmasını istedi.



‘YEŞİLLERİN TUTUMU BİR İFLAS BİLDİRİSİ’

Federal düzeyde SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, NSU dosyalarının gizli kalmasını savunan Yeşiller Partisi’nin Başbakan adayı ve Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock’u eleştirdi. Klingbeil, parti başkanı olarak Annalena Baerbock’un Hessen’deki olayı görmezden geldiğini belirtirken “Yeşiller’in tutumu aşırı sağla mücadelede bir iflas bildirisidir. Federal düzeyde sağa karşı sesini yükselten Yeşiller, eyaletlerde konu somut olarak gündeme gelince dümen çeviriyor ve duruşunu kaybediyor” dedi. Klingbeil, kurban yakınlarının şeffaf bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını kaydederken, bunun kurbanlara bir borç olduğunu ifade etti.

MUHALEFETTEYKEN ÖNCÜ OLMUŞTU

Hessen eyaletinde 2018 yılında yapılan eyalet seçimlerinde yüzde 19.8 oyla büyük bir sıçrama yapan Yeşiller Partisi, bu eyalette birinci parti gelen CDU ile koalisyon hükümeti kurdu. Koalisyon hükümeti 2019 ocak ayında resmi olarak göreve başladı. Daha önce bu eyalette muhalefette olan Yeşiller özellikle NSU cinayetlerinin aydınlatılması konusunda öncü partilerden biri olmuştu. Yeşiller Partisi’nin 2017’de Eyalet Meclis Grup Başkanı olan Konstantin von Notz bir gazeteye verdiği demeçte, o zamanki hükümetin NSU dosyalarını 120 yıl gizleyerek başarısızlığını örtmeye çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.