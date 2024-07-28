‘Yeşiller liderliğinde koalisyona hayır’

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ALMANYA’da hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Yeşiller liderliğinde bir koalisyonda yer almayacağı açıklandı. Scholz hükümetinde 2.5 yılı aşkın süredir Federal Maliye Bakanı olarak görev yapan FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Alman devlet televizyonu ARD’ye verdiği demecinde, “Benim için şu çok açık: Daha fazla yeşil, yani Yeşillerli bir Başbakan ve ‘Yeşil Program’ bize göre değil. Şu anda bununla olası bir Şansölye adayı olan Habeck’e (Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Karıma Bakanı) söylemiş oldum” dedi.

‘SONU ÇOK AÇIK’

FDP lideri sosyal medyada bir izleyicinin paylaştığı “Yeşiller’in de yer alacağı yeni hükümeti destekleyip desteklemeyecekleri” sorusuna da “Sonu açık” yanıtını verdi. FDP’nin seçim programının henüz kesinleşmediğini belirten Lindner, “FDP bu konuda nasıl bir tutum sergileceğini uygun zamanda belirleyecektir” açıklamasında bulundu. Büyük bir olasılıkla 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimlere kadar, son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre oy oranı yüzde 4-6 arasında değişen FDP’yi nasıl güçlendirecekleri yönündeki bir soruya da, “FDP bireysel özgürlüğe değer veren, insanlara güvenen, emeğe ve başarıya saygı gösteren tek partidir. Biz bunun için her gün mücadele veriyoruz. FDP, SPD ve Yeşiller’in biz olmasak yapmak istedikleri politikaya karşıdır. Bu tutumumuzu da sürdürmek istiyoruz. Ülkemiz şimdi olduğu gibi bundan sonra da sola kaymadan ortadan yönetilmelidir” yanıtını verdi.