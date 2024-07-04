Yeşiller kızgın: ‘Koltuğunu iade etsin’

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2021 seçimlerinde Yeşiller Partisi’nden Mannheim milletvekili olarak Meclis’e giren Sekmen’in CDU’ya geçtiğini açıklaması, Yeşiller’i kızdırdı. Yeşiller Mannheim Teşkilatı, Sekmen’in milletvekilliğinden istifasını istedi. Sekmen’in kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını duyurun Yeşiller Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, “Melis Sekmen Federal Meclis’e Yeşiller listesinden girdi. Bu nedenle Melis Sekmen’in Federal Meclis’teki koltuğunu bırakmasını ve böylece seçilmiş Yeşil listeden başka bir kişinin onun yerine Federal Meclis’te temsil edilebilmesini talep ediyoruz” denildi.

Yeşiller Mannheim Gençlik Teşkilatı Sözcüsü Daniel Jobke, “Bu ani fikir değişikliği, Melis Sekmen’in öncelikle siyasi içerikle değil, bir sonraki seçimlerdeki şansı ve siyasi kariyeriyle ilgilendiği izlenimini veriyor” dedi. Yeşiller Baden-Württemberg Teşkilatı Eş Başkanı Pascal Haggenmüller de Sekmen’in istifasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Haggenmüller de Sekmen’in Federal Meclis’teki koltuğunu bırakmasını talep ederek, “Kendisine eyalet listesinden aldığı koltuğu iade etmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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CDU MEMNUN

Bu arada CDU/CSU Meclis Grubu, Melis Sekmen’in partiye geçmesini memnuniyetle karşıladı. CDU/CSU Meclis Grubu Sekreteri Thorsten Frei, “Sekmen’in kararına saygı duymakla kalmıyoruz, elbette bundan memnuniyet de duyuyoruz. Çünkü siyasi teklifimiz açıkça ikna edici” dedi. Melis Sekmen, Birlik Partileri Meclis Grubu’yla ilk kez Meclis’e gelirken, CDU’da Türkiye kökenli milletvekillerinin sayısı ikiye çıktı. Kararın uzun bir süre içinde olgunlaştığını, CDU’lu politikacılar ve Sekmen arasında kişisel görüşmeler de yapıldığını belirten Frei, parlamento grubunun yeni meslektaşını kollarını açarak karşıladığını ifade etti. Frei, Sekmen’in memleketi Mannheim’daki CDU İlçe Teşkilatı’na üyelik başvurusunda bulunduktan sonra CDU üyesi olmasının birkaç gün alacağını, ancak Federal Meclis’teki bir parti üyesi olarak CDU Meclis Grubu’nun bir üyesi olacağını söyledi. Parlamento Grubu tarafından bir karar alınmasına gerek olmadığını belirtti.

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‘ANLAŞILABİLİR BİR DURUM’

Stuttgarter Zeitung gazetesi Melis Sekmen’in CDU’ya geçişiyle ilgili şu yorumda bulundu: “Yeşiller arasında bir miktar kızgınlık olması anlaşılabilir bir durumdur. Bu durum Melis Sekmen’in partisinin eyalet listesinden Federal Meclis’e seçilmiş olmasıyla bağlantılıdır. Elbette milletvekilleri yetkilerini diledikleri gibi kullanmakta özgürdür. Ancak Sekmen’in doğrudan bir seçim bölgesi kazanmadığı, dolayısıyla vekilliğinin seçmenlerin iradesinden ziyade partisinin iradesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan, Yeşiller Partisi’nde Sekmen’in koltuğunu partinin doldurabilmesi için iade etmesini isteyen seslerin yükselmesi anlaşılabilir bir durumdur.”

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