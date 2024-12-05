Yeşiller ‘kardeşleri’ birbirine düşürdü

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ALMANYA’da ‘kardeş partiler’ olarak bilinen Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Yeşiller yüzünden birbirine girdi. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimden sonra Yeşiller’le ortaklık edebileceklerini ve isterse Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in görevine devam edebileceğini söylemesi, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i küplere bindirdi. CSU lideri, “Robert Habeck ekonomi politikasından anlamaz. Robert Habeck niye hükümette görev almaya devam etmeli? CSU ile ‘siyah-yeşil koalisyon’ (CDU/CSU-Yeşiller) olmaz, Robert Habeck de Federal Ekonomi Bakanı olamaz” görüşünü yineledi.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in önceki akşam Alman devlet televizyonu ARD’de katıldığı bir programda Yeşiller’e “yeşil işık” yaktığı halde, Söder’in tepki gösterip karşı çıkması üzerine partinin Genel Sekreteri Carsten Linnemann da benzer bir tutum sergiledi. Linnemann, “Bu Yeşiller’le hükümet etmemiz -yönetmemiz- mümkün değil. Robert Habeck’in Federal Ekonomi Bakanı olacağı bir koalisyon oluşturulmasını da düşünemiyorum. Robert Habeck’in ekonomi politikası yüzünden kimse Almanya’da yatırım yapmıyor. Bu Habeck’in yol açtığı bir çılgınlıktır. Bu ülkede resesyon yaşanmasından Robert Habeck sorumludur” açıklamasında bulundu.