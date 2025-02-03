Yeşiller ‘kardeşler’e göz kırptı! Ortaklığa hazırız!

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YEŞİLLER Partili Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, seçim kampanyasını “Sözünde durma, sözünden cayma değil” ve “Merz yerine Habeck” sloganlarıyla sürdürüyor.

Habeck, yaptığı açıklamada Yeşiller’in hedefinin, CDU/CSU ile hükümet kurmaya yetecek oy oranına ulaşmak olduğunu vurguladı. Başbakan adayı olarak bu sözleriyle, partisinin Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon kurmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

‘AKSİ HALDE AŞIRI SAĞCILAR KAZANIR’

CDU Eş Başkanı Fransizka Brandtner “Demokratik ortadaki partiler birbirleriyle görüşmelere hazır olmalı, aksi takdirde aşırı sağcılar kazanır” uyarısında bulundu. CDU’lu Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da, “Zaman çukurları derinleştirme zamanı değil, köprüler kurma zamanı” derken, CDU/CSU’nun demokratik partilere olumlu yaklaşmasını istedi.

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MERZ YİNE KAPIYI AÇIK TUTTU

“Kardeş parti” CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise Yeşiller’le kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını yineledi. CDU/CSU’nun başbakan adayı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise “Şu andaki Yeşiller’le ortaklık olmaz” derken, seçimlerden sonra tutumunu değiştirmesi durumunda Yeşiller’le koalisyon oluşturma kapısını açık bıraktı.