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Yeşiller ‘kardeşler’e göz kırptı! Ortaklığa hazırız!

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#Almanya#Robert Habeck#AVRUPADAN HABERLER
Yeşiller ‘kardeşler’e göz kırptı Ortaklığa hazırız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 14:31

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerden sonra hangi partilerin koalisyon hükümeti oluşturabileceği hesapları yapılırken, Yeşiller’den CDU/CSU ile ortaklık yapamaya hazır olduğu sinyali geldi.

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YEŞİLLER Partili Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, seçim kampanyasını “Sözünde durma, sözünden cayma değil” ve “Merz yerine Habeck” sloganlarıyla sürdürüyor.

Yeşiller ‘kardeşler’e göz kırptı Ortaklığa hazırız

Habeck, yaptığı açıklamada Yeşiller’in hedefinin, CDU/CSU ile hükümet kurmaya yetecek oy oranına ulaşmak olduğunu vurguladı. Başbakan adayı olarak bu sözleriyle, partisinin Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon kurmaya hazır olduğunun sinyalini verdi.

‘AKSİ HALDE AŞIRI SAĞCILAR KAZANIR’
CDU Eş Başkanı Fransizka Brandtner “Demokratik ortadaki partiler birbirleriyle görüşmelere hazır olmalı, aksi takdirde aşırı sağcılar kazanır” uyarısında bulundu. CDU’lu Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da, “Zaman çukurları derinleştirme zamanı değil, köprüler kurma zamanı” derken, CDU/CSU’nun demokratik partilere olumlu yaklaşmasını istedi.

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MERZ YİNE KAPIYI AÇIK TUTTU
“Kardeş parti” CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise Yeşiller’le kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını yineledi. CDU/CSU’nun başbakan adayı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise “Şu andaki Yeşiller’le ortaklık olmaz” derken, seçimlerden sonra tutumunu değiştirmesi durumunda Yeşiller’le koalisyon oluşturma kapısını açık bıraktı.

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#Almanya#Robert Habeck#AVRUPADAN HABERLER

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