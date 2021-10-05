Yeşiller kararsız gibi

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HEM CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet hem de CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, görüşmelerin çok olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini vurgularken, Yeşiller görüşmelerin bundan sonra sürdürülüp sürdürülmeyeceği kapısını açık bıraktı. Görüşmelerden sonra Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck, CDU/CSU ile görüşmelerin hem kendi partilerinin hem de FDP’nin ilgili birimlerinde değerlendirileceğini açıklamakla yetindiler. Baerbock ve Habeck, bunun bir iki gün içinde açıklık kazanacağını da söylediler. Laschet, her ne kadar seçimlerden ikinci parti olarak çıksalar da halkın ‘Jamaika koalisyonu’ istediğini belirtti. Yeşiller’le bazı alanlarda görüş ayrılıkları olduğunu gizlemeyen Laschet, “Ancak bunlar giderilemeyecek cinsten değil” dedi. Söder de görüşmeleri sürdürmek istediklerini söyledi.

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GENİŞ KATILIMLI GÖRÜŞME

CDU/CSU ve Yeşiller arasındaki görüşmeler ilk kez bu kadar geniş katılımlı oldu. CDU’dan Genel Başkan Armin Laschet, Genel Sekreter Paul Ziemiak, Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther, Saksonya Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff, Thomas Strobl, Federal Tarım ve Beslenme Bakanı Julia Klöckner, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Silvia Breher katıldı. ‘Kardeş parti’ CSU’dan Genel Başkan Markus Söder, Genel Sekreter Markus Blume, Dorothee Baer, Alexander Stefan Müller görüşmelerde hazır bulundu. Yeşiller’den ise Eş Başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Genel Sekreter Michael Kellner, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Meclis Grup Eş Başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter, Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, Sven Gigold, Britta Hasselmann ile Ricardo Lang katıldı.

CDU/CSU’YA SİTEM

FDP ile CDU/CSU’nun geçen pazar akşamı yaptığı ön görüşmelerde neler konuşulduğunun basına sızdırılmasına ise tepki yağdı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in CDU ve CSU’lulara “Biz ‘Jamaika koalisyonuna’ ilgi duyuyoruz. Siz de duyuyor musunuz? Buna sinirleriniz müsait mi? Hepiniz birlikte misiniz?” dediğinin Bild gazetesinde yer almasına hem FDP hem de Yeşiller sert tepki gösterdi. Kendi aralarındaki görüşmelerin içeriğinin gizli kalması konusunda anlaştıkları halde bu bilgilerin sızdırılmasının etik olmadığının altı çizildi. Görüşmelerde karşılıklı güvenin çok önemli olduğunun altı çizilirken, tarafların hepsinin buna riayet etmesi istendi. FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel, sosyal medya hesabından, “Geçen hafta FDP adına üç ön görüşmeye katıldım. İkisinden hiçbir şey duyulmadı da yapılmadı da. Sevgili Birlik Partileri bu göze çarpıyor ve insanı öfkelendiriyor” mesajını paylaştı. FDP Lideri Christian Lindner de konuşmaların sızdırılmadığını eleştirdi. CDU’lu Schleswig-Holstein Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Katrin Prien de bu gelişmeyi ‘karaktersizlik’ olarak nitelendirdi.