Yeşiller istemedi, yasa geçmedi

DEVLETİN dini simgelere karışmaması gerektiğini açıklayan Yeşiller, anayasanın din özgürlüğünü güvence altına aldığı maddeyi hatırlattı. CDU ve FDP ise yasağın çıkmasında ısrarlı olacaklarını açıkladı. Yeşiller eski Eş Başkanı ve Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir de partisinin tutumunu eleştirdi. Burka ve peçenin türbanla karıştırılmaması gerektiğini belirten Özdemir, kadınların bu kıyafetlerle kamusal alanda görünmez olacağını iddia etti.

Schleswig Holstein Eyaleti’nde burka ve peçe yasağı, Kiel kentindeki Christian Albrechts Üniversitesi’nde okuyan Müslüman bir öğrencinin, idarenin yasak kararına rağmen ısrarla derslere peçeyle girmek istemesi üzerine gündeme geldi. Üniversite yönetimi eyalet hükümetine başvurarak, öğrencinin peçeyle derslere girmesini yasaklamak için yasal düzenleme yapmalarını istemişti.