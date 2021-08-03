Yeşiller, ‘İklim Koruma Bakanlığı’ istiyor

YEŞİLLER Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock ile Eş Başkan Robert Habeck, koalisyon hükümetinde yer almaları halinde ‘İklim Koruma Bakanlığı’ kurulacağını duyurdu. Yeşiller’in, kurmayı planladığı bakanlığın diğer bakanlıklara karşı veto hakkına sahip olması da öngörülüyor. Buna göre İklim Koruma Bakanlığı, herhangi bir bakanlığın ‘Paris İklim Sözleşmesi’ne aykırı yasa tasarısı hazırlaması durumunda bunu veto etme hakkına sahip olması planlanıyor.

VERGİ KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Bakanlık bünyesinde oluşturulacak ‘Klima Task Force’un (İklim Çalışma Grubu) iklim konularında federal hükümetin toplantı ve koordinasyon sürecini hızlandırması öngörülüyor. Yeşiller’in iktidara geldikten sonraki ilk 100 gün içinde iklim konusunda yapacaklarının ele alındığı öneri paketinin Almanya’da şu ana kadar eşi benzeri görülmemiş en büyük iklim koruma paketi olacağı belirtildi. Buna göre, teşvik programları oluşturulacak, ivedilikle yasalar ve düzenlemeler çıkarılacak ve iklim korumaya yönelik vergi kolaylıkları sağlanacak.