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Yeşiller de ‘Steinmeier’ dedi

#Yeşiller#Steinmeier#Frank-Walter Steinmeier
Yeşiller de ‘Steinmeier’ dedi

Almanya’da hükümet ortakları SPD ile FDP’den sonra Yeşiller’den de tam destek geldi ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bir dönem daha görevde kalmasının yolu açıldı.

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YEŞİLLER Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile Meclis Grup Eş Başkanları Katharina Dröge ve Britta Hasselmann, ortaklaşa kaleme aldıkları bir bildiride “Frank-Walter Steinmeier, çok iyi ve yüksek takdir gören bir cumhurbaşkanıdır. Görevi boyunca ülkemize çok önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle demokratik birliktelik için katkılarına saygı duyuyor ve kendisine tam destek veriyoruz” satırlarına yer verildi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier’in pandemi döneminin yaralarının aşılmasında yön verici bir tutum izlemesinden emin olduklarını belirten Yeşiller’li politikacılar, Federal Meclis milletvekillerinin yanı sıra eyaletlerden gelecek delegelere de destek çağrısında bulundu.

Yeşiller de ‘Steinmeier’ dedi
Annalena Baerbock, Robert Habeck

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EN FAZLA İKİ DÖNEM
Almanya’da geçerli yasalara göre cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor ve görev süresi iki dönemle sınırlı. Cumhurbaşkanı, Federal Meclis milletvekilleri ile nüfus sayısına ve partilerin oy oranına göre eyaletlerin belirlediği delegeler tarafından seçiliyor. Federal Meclis’te şu anda 736 milletvekili bulunduğu için eyaletler de aynı sayıda delege seçme hakkına sahip. Şu andaki aritmetiğe göre oy kullanacak 1472 kişiden 446’sı CDU/CSU’lu, 389’u SPD’li, 234’ü Yeşiller’li, 153’ü FDP’li, 154’ü AfD’li, 71’i Sol Parti’li, 18’i Özgür Seçmenler’li, 2’si Güney Şilezya Seçmenler Birlik’li ve 5’i de bağımsız milletvekili. Bu veriler ışığında SPD, Yeşiller ve FDP’li 776 milletvekili ve delege oy kullanacağı için 13 Şubat’ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

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