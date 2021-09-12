Yeşiller bu fotoğraflara ne diyecek?

BILD gazetesi, Bavyera’dan direkt aday olan Vaniessa Rashid’in, Nisan 2015’de Facebook sayfasından, Peşmerge kıyafetleri ve ağır makineli silahlarla çekilmiş fotoğrafını paylaştığını duyurdu. Gazete, ellerinde bulunan özel fotoğraflarda Rashid’in askeri kıyafetlerle sözde Kürdistan bayrağı önünde askeri selam verdiğini de yazdı. Gazete, Rashid’in Yeşiller Partisi eski eş başkanı Cem Özdemir’le çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi. Ancak Rashid’in daha sonra bu paylaşımları sildiği belirtildi.





TARİHLER TUTMUYOR

Bild gazetesine konuşan Rashid, fotoğrafların, Yezidilerin yoğun olduğu Sincar’da DEAŞ’a karşı elde edilen zafer sonrasında çekildiğini ve Peşmerge kontrolünde olduğunu belirtti. Ancak Bild gazetesi, Sincar’ın Kasım 2015’de DEAŞ’tan kurtarıldığını ve fotoğrafların ise nisan ayında çekildiğine dikkati çekti. Yani Sincar, Yeşiller adayının ziyaretinden 7 ay sonra Peşmerge’nin eline geçti. Bu durum, Yeşiller adayının Kuzey Irak’taki Kürt bölgesinden başka bir yerde mi fotoğraf çektirdiği sorusunu akla getirdi. Söz konusu Türkiye olduğu zaman, Türkiye’nin terörle mücadelesine rağmen sert eleştireler yapan ve Almanya’nın Türkiye’ye silah ticaretini engellemeye çalışan Yeşiller’in şimdi silahlarla poz veren adayına karşı nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.