Yeşiller Berlin yönetiminde bir ilk

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen kentinde dünyaya gelen, Heidelberg Üniversitesi’nde tarih, politika ve hukuk öğrenimini bitirdikten sonra doktorasını yapan Philmon Ghimai, Yeşiller Berlin’in 43 yıllık tarihinde ilk siyahi eş başkan oldu. 2015’te üye olduğu Yeşiller sol kanadının temsilcisi Ghimai, sağ kanattan olan Susanne Mertens ile uyumlu ve başarılı bir biçimde çalışacaklarından emin olduğunu söyledi. Ghimai, Berlin gibi çok çeşitliliğin yaygın olduğu bir kentte kültür kurumlarında daha fazla farklı kökenden kişilerin görev almalarını destekleyeceği sözü verdi. Yıllarca CDU’nun en güçlü parti olduğu Steglitz-Zehlendorf’da Yeşiller’i diğer partilerin önüne taşıyan ve bankalarda çalışan Mertens de, ‘kanatlar kavgası’ yaşanmadan koalisyonun başarılı olması için çaba göstereceklerini vurguladı.