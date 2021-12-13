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HABERLERAvrupa Haberleri

Yeşiller Berlin yönetiminde bir ilk

#Baden-Württemberg#AVRUPADAN HABERLER#Steglştz-Zehlendorf
Yeşiller Berlin yönetiminde bir ilk

Berlin’de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti ile ‘üçlü koalisyonu’ sürdürmeye karar veren Yeşiller, yeni liderlerini de belirledi. Dijital ortamda 153 delegenin katılımıyla gerçekleşen kongrede Steglştz-Zehlendorf Belediye Meclisi Yeşiller üyesi olan Susanne Mertens ile partinin Neukölnn İlçe Teşkilatı Başkanı Philmon Ghimai, eş başkan seçildi. 53 yaşındaki Mertens delegelerin yüzde 68.9’unun, 37 yaşındaki Ghimai ise yüzde 94.3’ünün desteğini aldı.

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ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen kentinde dünyaya gelen, Heidelberg Üniversitesi’nde tarih, politika ve hukuk öğrenimini bitirdikten sonra doktorasını yapan Philmon Ghimai, Yeşiller Berlin’in 43 yıllık tarihinde ilk siyahi eş başkan oldu. 2015’te üye olduğu Yeşiller sol kanadının temsilcisi Ghimai, sağ kanattan olan Susanne Mertens ile uyumlu ve başarılı bir biçimde çalışacaklarından emin olduğunu söyledi. Ghimai, Berlin gibi çok çeşitliliğin yaygın olduğu bir kentte kültür kurumlarında daha fazla farklı kökenden kişilerin görev almalarını destekleyeceği sözü verdi. Yıllarca CDU’nun en güçlü parti olduğu Steglitz-Zehlendorf’da Yeşiller’i diğer partilerin önüne taşıyan ve bankalarda çalışan Mertens de, ‘kanatlar kavgası’ yaşanmadan koalisyonun başarılı olması için çaba göstereceklerini vurguladı.

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#Baden-Württemberg#AVRUPADAN HABERLER#Steglştz-Zehlendorf

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