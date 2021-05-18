‘Yeşil Kubbe’nin kaçak hırsızı da yakalandı

GEÇEN yıl aralık ayında yapılan operasyonda 22 yaşındaki Mohammed Remmo yakalanırken, ikiz kardeşi kaçmayı başarmıştı. Polis önceki gün ise soygunun ikinci zanlısı olan Abdül Majed Remmo’yu da yakaladı. Operasyona, Dresden ve Berlin polislerinin yanı sıra federal polis de katıldı. Abdül Majed Remmo’nun Neukölln’deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Zanlı, Dresden’e götürülerek ilk sorgulaması yapıldı. Son operasyonla birlikte soyguna karışan 5 zanlı da tutuklanmış oldu. İlk 3 zanlı geçen yıl kasım ayında Berlin’de yakalanmıştı. Zanlılar 25 Kasım 2019’da Dresden’deki tarihi müzede yer alan mücevher odasına girerek değerli taşlar çalmayı başarmıştı. Çalınan eserlerin yaklaşık 1 milyar euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Çalınan değerli taşlar arasında kral ve kraliçelere ait 100’den fazla mücevher yer alıyordu.