Yeşil Kubbe soygununda önemli gelişme... Dört güvenlik görevlisi...

GÜVENLİKÇİLERİ görevlerini yerine getirmemekle ve soyguna yardım etmekle suçlayan savcı Jürgen Schmidt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada soruşturmayı doğruladı. Dresden’de milyar Euro değerinde hazinenin sergilendiği ‘Yeşil Kubbe Müzesi’ kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulmuştu. Pencereden müzeye giren soyguncular, ellerindeki baltalarla pırlanta, altın ve elmas gibi paha biçilmez eserlerin sergilendiği vitrinlerin camlarını kırıp alabildikleri mücevherleri yanlarındaki çantalara doldurmuşlardı.

Çaldıkları hazineyle birlikte izlerini kaybettiren soyguncuları yakalatacak bilgi ve delile henüz ulaşamayan savcı, soygun gecesi nöbet tutan dört güvenlikçiden ikisi hakkında hırsızları yakalamak için yeteri kadar çaba sarf etmemekten soruşturma açtı. Bir güvenlikçi alarmı devre dışı bırakmaktan soruşturulurken, diğer güvenlikçi hakkında ise müzenin elektriklerini keserek soyguncularla işbirliği yapmakla suçlandı.