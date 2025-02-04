Yeşil Camii’ne tarihi Kur’an-ı Kerim hediye edildi

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Wolfenbüttel Yeşil Camii Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa User konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “19. yüzyıldan kalma, Seyyid Süleyman Vehbi Efendi tarafından ketebesi yazılmış, el yazması 10.5-14.8 cm ebatında tarihi bir Kuran-ı Kerim camimizde muhafaza edilmesi üzere hediye edildi. 1860-1872 yıllarında el yazısıyla yazıldığı tahmin edilen bu eser, manevi ve kültürel mirasımızı zenginleştirecek. Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve tüm cemaatimiz böyle unutulmaz bir hediye almanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince en güzel şekilde muhafaza edeceğiz. Müze yetkilileriyle görüşüp, en iyi şekilde nasıl muhafaza edilmesi yönünde bilimsel destek alıp, o şekilde koruyacağız” dedi.



Tarihi Kuran-ı Kerim’in İslamiyet’le ilgili çalışmalar yürüten Dr. Elke Niewöhner tarafından hediye edildiğini söyleyen User, Niewöhner’in de eseri geçmişte Berlin İslam Sanatları Müzesi’nde küratör olarak görev yapmış olan Jens Kröger’den temin ettiğini anlattı. Bu kıymetli eserin, Niewöhner’in güvenilir ellere emanet edilmesini istemesi, bunu da yakından tanıdığı Resmiye Yalçın ile paylaşması, Resmiye Yalçın’ın da bizleri önermesi üzerine camilerine gelindiğini kaydeden User, “Bu tarihi Kuran-ı Kerim buradaki topluluğumuzun manevi ve kültürel mirasına kazandırılmıştır bundan sonra da topluluğumuzda kalıcı bir manevi miras olarak yerini alacak. Bu tarihi eser, camimizin özel bir alanında sergilenecek ve herkesin görüp incelemesine açık olacak. Topluluğumuzun dini ve kültürel mirasına ışık tutacak bu eser, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurarak gelecek nesillere aktarılacak” diye konuştu.2026 yılında başka bir yerde yeni caminin yapımına başlanacağını söyleyen User “Şu anki mevcut camimizden çıkmak durumunda kaldık. 450’yi aşkın üyemiz var. Cuma günleri camimiz almadığı için iki ayrı grup olarak namazı eda ediyoruz. Yeni yapacağımız adeta külliye biçimde olacak ve orada çok güzel köşede bu hediyeyi muhafaza edip sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.