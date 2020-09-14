Yerel seçimler Laschet’in yüzünü güldürdü

CDU bir önceki seçimlere göre yüzde 3.2 oranında oy kaybı yaşadı. KRV’nin kalesi olarak bilinen Sosyal Demokrat Parti (SPD) hezimet yaşadı. Yüzde 24.3 oy oranıyla yerel seçimler tarihindeki en düşük oyu alan SPD yine de ikinci parti olarak sandıktan çıktı. Bir önceki seçimlere göre SPD’nin oy kaybı yüzde 7.1 oldu.

YEŞİLLER OY PATLAMASI YAPTI

13 Eylül Pazar günü yapılan seçimlerde oyunu en çok artıran parti ise Yeşiller oldu. Oyunu yüzde 8.3 artırarak yüzde 20 oy oranına sahip oldu. Hür Demokrat Parti (FDP) de az da olsa oyunu artırmanın sevincini yaşadı. Liberaller yüzde 5.8 oranına ulaştı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) de oyunu artıran bir başka parti oldu. AfD’nin aldığı oy oranı yüzde 5. Sol Parti ise yüzde 3.8’de kaldı. Sol Parti bir önceki seçimlere göre binde 8 oy kaybı yaşadı.

‘POLİTİKALARIMIZ DOĞRUYDU’

Seçim sonuçları en çok CDU genel başkanlığına hazırlanan KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet’in yüzünü güldürdü. Laschet, aralık ayında yapılması planlanan genel kurul öncesi sandıktan çıkan sonuçla arkasına güçlü bir rüzgar almış oldu. Laschet seçim sonuçlarını “CDU seçimi kazandı. KRV’de iyi pazar günü olmasına sevindim. Sonuçlar CDU’nun merkeze yönelik yaptığı politikaların doğruluğunu gösterdi. Politikalarımız doğruydu, hâlâ doğru ve doğru olarak da kalacak. Partimiz hem kırsal kesimlerde hem de şehir merkezlerinde seçimi kazandı” sözleriyle değerlendirdi.

BİZİM İÇİN HÜSRAN

Seçim sonuçları SPD’de büyük hayal kırıklığı yarattı. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken “Sonuçlar bizim için hüsran. Bir önceki yerel seçimlerde alınan sonuçların altında kalmamamıza rağmen 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine göre oyumuzu artırdık” dedi.

REKER İKİNCİ TURA KALDI

KRV’nin 1 milyon nüfuslu kenti Köln’de büyükşehir belediye başkan adaylarından hiçbiri yüzde 50’yi aşamadı. CDU ve Yeşiller’in desteklediği bağımsız aday Henriette Reker’in aldığı yüzde 45.1 oy oranı koltuğa oturmasına yetmedi. Sonuç sürpriz olarak değerlendirildi. Reker’in en güçlü rakibi SPD’li Andreas Kossiski ise yüzde 26.8 oyla sandıktan ikinci çıktı. Bazı şehirlerdeki Türkiye kökenli belediye başkanları seçilmezken, belediye meclisi üyelerinde çok sayıda Türkiye kökenli girdi. KRV’de Köln’ün dışında 25 belediye başkanı daha seçilemedi. Eyalet içişleri bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ikinci tur seçimlerinde 15’i büyükşehir olmak üzere toplam 25 belediye başkanı için 27 Eylül’de ikinci tur seçim yapılacak.

IRKÇI OLAYLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Gelsenkirchen şehrinde WIN Partisi’nden belediye başkan adayı olan Ali Rıza Akyol, elde edilen sonucun yeterli olmadığını ifade ederek, ırkçı partilerin oylarının artırmasını endişe verici olarak nitelendirdi. Akyol, seçime katılım oranının düşük olduğunu da belirterek, 3 kişi ile Meclis’e girmeyi başardıklarını söyledi.