MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOyuncu Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!
GeriAvrupa Oyuncu Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 16.01.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Oyuncu Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyuncu Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!
Abone Olgoogle-news

Ünlü aktris ve model Falchi, İtalya'da oynanacak Roma-Lazio derbisinde takımı Lazio kazanırsa çıplak poz vereceği sözünü vermişti.

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
Aktris, model ve Lazio taraftarı Anna Falchi, derbide Roma'yı yenerse çıplak olarak soyunacağına söz verdi.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
İtalya Serie A'da 18. hafta maçında Lazio, Roma'yı 3-0 mağlup etti.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
Bu galibiyetin ardından Anna Falchi, sözünü tuttu ve soyundu.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
Maskeli çıplak poz veren Anna Falchi'nin pozu binlerce beğeni aldı.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
Finlandiya doğumlu Falchi, kariyerine modellik alanında başladı ve 1994'te fantastik film The Dragon Ring ile beyazperdeye çıktı.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
Ama yedi yıl sonra mizah programı Satyricon'da meslektaşının koklaması için kırmızı iç çamaşırını çıkarması tartışmalara yol açtı.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
Kendisi artık Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapıyor, Lazio'nun renkleriyle selfie ve samimi fotoğraflar paylaşıyor.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı
İtalyan model Falchi, Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund'u 3-1 yenen takımı Lazio'nun galibiyetini soyunarak kutlamıştı.
Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

Oyuncu Anna Falchi, Lazionun zaferini soyunarak kutladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle