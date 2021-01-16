Oyuncu Anna Falchi, Lazio'nun zaferini soyunarak kutladı!

Aktris, model ve Lazio taraftarı Anna Falchi, derbide Roma'yı yenerse çıplak olarak soyunacağına söz verdi. İtalya Serie A'da 18. hafta maçında Lazio, Roma'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Anna Falchi, sözünü tuttu ve soyundu. Maskeli çıplak poz veren Anna Falchi'nin pozu binlerce beğeni aldı. Finlandiya doğumlu Falchi, kariyerine modellik alanında başladı ve 1994'te fantastik film The Dragon Ring ile beyazperdeye çıktı. Ama yedi yıl sonra mizah programı Satyricon'da meslektaşının koklaması için kırmızı iç çamaşırını çıkarması tartışmalara yol açtı. Kendisi artık Instagram'da düzenli olarak paylaşım yapıyor, Lazio'nun renkleriyle selfie ve samimi fotoğraflar paylaşıyor. İtalyan model Falchi, Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund'u 3-1 yenen takımı Lazio'nun galibiyetini soyunarak kutlamıştı.

























