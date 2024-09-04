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Yenilginin ardından SPD’de sesler yükseliyor!

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#ALMANYA#SPD#AVRUPADAN HABERLER
Yenilginin ardından SPD’de sesler yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 10:45

Thüringen ve Saksonya seçimlerinden sonra SPD’de işler karıştı. Ağır yenilgi, parti içinde tartışmalara neden oldu. Tartışmaların fitilini ateşleyenlerden biri de SPD milletvekili ve Federal İçişleri Bakanlığı parlamenter müsteşar Mahmut Özdemir oldu.

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PARTİ politikasına yönelik ağır eleştirilerde bulunan Duisburg milletvekili Özdemir, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda, SPD’nin halktan kopuk bir şekilde yönetildiğini savunarak, “Durumumuzu dürüstçe tanımlama cesaretine ihtiyacımız var: İnsanlar bize güvenmiyor!” ifadelerini kullandı. Özdemir’in paylaşımından sonra parti içinde patlak veren tartışmada bazı milletvekilleri Özdemir’e destek verdi. Bild gazetesinde yer alan habere göre, SPD milletvekili Manuel Gava, seçimlerin ardından politikacıların kullandığı klişe ifadelerin insanları artık bıktırdığını belirterek, “Bu kadar yoğun bir korkuyu daha önce hiç hissetmemiştim” dedi. Bir diğer milletvekili Alexander Bartz ise Özdemir’in eleştirilerine tamamen katıldığını vurguladı ve SPD’nin kaybedilen seçimler sonrasında sadece “Anladık” demekle yetinmemesi gerektiğini, aksine, göç, ekonomik durgunluk, düşük ücretler ve güvenlik sorunlarına net çözümler sunması gerektiğini söyledi.

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PARTİNİN GELECEĞİNİ KONUŞACAKLAR
SPD Kuzey Ren-Vestfalya Teşkilat Başkanı Sarah Philipp de benzer şekilde, Thüringen ve Saksonya’daki sonuçların Berlin’e net bir mesaj olduğunu, insanların artık açık ve net ifadeler beklediğini dile getirdi. Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig ise seçimlerdeki başarısızlıktan üçlü koalisyonu sorumlu tuttu. Schwesig, “Doğudaki insanlar demokratik liderlik, güvenlik ve geleceğe dair perspektifler bekliyorlar, ancak sürekli kavga eden bir hükümette bunları bulamıyorlar” dedi. Eyalet seçimlerindeki ağır yenilginin ardından SPD parlamento grubu, perşembe ve cuma günü bir toplantı yaparak partinin geleceğini masaya yatıracak.

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#ALMANYA#SPD#AVRUPADAN HABERLER

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