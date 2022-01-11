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‘Yenilenebilir enerjide hedeften çok uzağız’

#Almanya#Robert Habeck#Yenilenebilen Enerji
‘Yenilenebilir enerjide hedeften çok uzağız’

Almanya’nın hem hava kirliliğin önlenmesi hem de yenilenebilir enerji üretimi alanlarında hâlâ hedeften çok uzak olduğu açıklandı.

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FEDERAL Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı Robert Habeck, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, yenilenebilir enerji üretimiyle ilgili planlarının hayata geçirilmesinde ısrarlı olduklarını vurgularken, “Bu bizim için devasa bir görevdir” dedi. Habeck, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji oranını yüzde 80’e yükseltmek için tüm imkânlarını kullanacaklarını ve 2045 yılında da ‘nötr iklim’ hedefine ulaşacaklarını söyledi. Hâlâ hedeften çok uzak olunduğunu belirten Habeck, “Almanya iklim korunması hedefine ulaşmak, daha iyi olmak için çok şey öğrenmek zorunda. İklime zarar veren emisyonların azaltılması için temponun üç misli hızlandırılması gerekir. Bu konuda elimizi çabuk tutmalıyız” dedi.

PERSONEL AÇIĞI
Ülke genelinde boş iş yerlerinin doldurulması konusunda da ciddi güçlükler yaşandığına dikkati çeken Habeck, bu sıkıntıların önümüzdeki yıllarda daha da artmasını beklediklerini söyledi. Yaşlı bakımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda bu yıl bile 300 binden fazla kalifiye personele ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Federal Ekonomi Bakanı Habeck, bu sorunun ancak nitelikli göç yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.

 

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#Almanya#Robert Habeck#Yenilenebilen Enerji

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