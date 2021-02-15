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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Yeniden yapılanmada 340 şube kapanacak

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Yeniden yapılanmada 340 şube kapanacak
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Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, geçen yıl milyarlarca euro zarar etmesi nedeniyle bu yıl yeni yapılanmaya gidecek. Bankanın, yapılanma kapsamında gelecek yıllardan itibaren 340 şubesini kapatmayı ve yaklaşık 10 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

COMMERZBANK, bu yıl ayrıca çalışanlara ödenen primlerde de büyük kesinti planlıyor. Commerzbank Yönetim Kurulu başkanı Manfred Knof, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Toplamda ödenen primleri yüzde 50 oranında azaltarak 100 milyon euronun altına düşürdük” dedi. Hangi alanda kesintilerin olacağı ise gelişmelere bakılarak ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi. 2019 yılında Commerzbank’ın 14 bin çalışanı için 198 milyon euro ödeme yaptığı kaydedildi. 2019 yılında şirketin zarar etmesi nedeniyle yönetim kadrosuna da prim verilmemişti.

 

 

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