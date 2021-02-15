Yeniden yapılanmada 340 şube kapanacak

COMMERZBANK, bu yıl ayrıca çalışanlara ödenen primlerde de büyük kesinti planlıyor. Commerzbank Yönetim Kurulu başkanı Manfred Knof, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Toplamda ödenen primleri yüzde 50 oranında azaltarak 100 milyon euronun altına düşürdük” dedi. Hangi alanda kesintilerin olacağı ise gelişmelere bakılarak ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi. 2019 yılında Commerzbank’ın 14 bin çalışanı için 198 milyon euro ödeme yaptığı kaydedildi. 2019 yılında şirketin zarar etmesi nedeniyle yönetim kadrosuna da prim verilmemişti.