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Yeniden sayım için başvurdu... Almanya’da seçim sonuçları değişir mi?

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#Almanya#Seçim Sonuçları#BSW
Yeniden sayım için başvurdu... Almanya’da seçim sonuçları değişir mi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 19:01

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde kıl payı yüzde 5’in altında kalarak seçim barajını aşamayan ve milletvekili çıkaramayan ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) Partisi, ülke genelinde oyların yeniden sayılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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Alman basınının BSW Parti sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre BSW, genel seçimlerde oyların yeniden sayılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç bin BSW oyunun yanlışlıkla diğer partilere sayıldığını veya geçersiz olarak değerlendirildiğini belirterek, seçmene saygının ‘olası hataların incelenmesini ve düzeltilmesini’ gerektirdiğini ifade etti. Wagenknecht, hataların ancak nihai sonuçlar belirlenmeden önce ülke genelinde yeniden oyların sayılmasıyla düzeltilebileceğini kaydetti.
23 Şubat’a ilk kez genel seçimlere katılan BSW, geçici resmi sonuçlara göre yüzde 4.972 oranında oy almış ve yüzde 5’lik seçim barajını aşamayarak mecliste sandalye kazanamamıştı.

 

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#Almanya#Seçim Sonuçları#BSW

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