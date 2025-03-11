Yeniden sayım için başvurdu... Almanya’da seçim sonuçları değişir mi?

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Alman basınının BSW Parti sözcüsüne dayandırdığı haberlere göre BSW, genel seçimlerde oyların yeniden sayılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, birkaç bin BSW oyunun yanlışlıkla diğer partilere sayıldığını veya geçersiz olarak değerlendirildiğini belirterek, seçmene saygının ‘olası hataların incelenmesini ve düzeltilmesini’ gerektirdiğini ifade etti. Wagenknecht, hataların ancak nihai sonuçlar belirlenmeden önce ülke genelinde yeniden oyların sayılmasıyla düzeltilebileceğini kaydetti.

23 Şubat’a ilk kez genel seçimlere katılan BSW, geçici resmi sonuçlara göre yüzde 4.972 oranında oy almış ve yüzde 5’lik seçim barajını aşamayarak mecliste sandalye kazanamamıştı.