Yeni yılla birlikte yeni yasalar geliyor: Dayanışma vergisi kalkıyor

YENİ yıldan itibaren çalışanların büyük bölümü, 30 yıldır yürürlükte olan Dayanışma Vergisi ödemekten kurtulacak. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra doğunun kalkınması için Dayanışma Vergisi getirilmişti. Yeni yıldan itibaren vergiden muaf gelir miktarı da arttı. Şimdiye kadar vergi muafiyeti 9 bin 408 euro iken bu miktar 9 bin 744 euro olarak belirlendi. Evli çiftler için muafiyet miktarı 19 bin 488 euroya çıkarıldı. Yıllık geliri 100 bin euro olan çiftler yeni düzenlemeyle birlikte 2020 yılına göre bin 630 euro daha az vergi ödeyecek. ÇOCUK PARASI ARTIYOR

Aileleri sevindirecek bir diğer uygulama ise Çocuk Parası’na yapılan 15 euroluk zam. Şimdiye kadar çocuk başına ödenen 204 euroluk çocuk parası yeni yıldan itibaren 219 euroya yükselecek. Üçüncü çocuktan itibaren ise çocuk başına ödenen para 210 eurodan 225 euroya yükseliyor. Dördüncü çocuk için ödenecek tutar ise 250 euroya yükseliyor. Çocuk başına vergiden muaf tutulan miktar da 7 bin 812 eurodan 8 bin 388 euroya yükselecek.

BAKIM SİGORTASI

Bakım ve hastalık sigortası için 9 bin 744 eurodan fazla ödeme yapan çalışanlar, bunu vergi denkleştirmesi yaparken masraf olarak gösterebilecek. Ayrıca istisnai giderlerin masraf olarak belirlenen 25 bin 46 euroluk üst sınırı 25 bin 787 euroya çıkarıldı. Evinden uzak bölgelerde çalışanlara kilometre avantajı da sağlanacak. Özel otomobiliyle işe giderken günde 21 kilometreden fazla mesafe katedenler kilometre başına 35 centi vergiden düşürebilecek. Daha önce 30 cent düşürülüyordu.