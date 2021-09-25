Yeni yayın dönemine merhaba

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Bugünkü yazımızda Almanya ’da eylül ayında yürürlüğe giren yeni yasalara göz atacağız ve günlük hayatımıza olan ve her şeyden önce bütçemize olan katkısına değineceğiz.

EBEVEYN PARASI

Çocuk sahibi olan ebeveynlere devletten verilen ve Almancası ‘Elterngeld’ olan ebeveyn parasıyla ilgili 1 Eylül’den itibaren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Özellikle ebeveyn parası alanlardan part-time işlerde çalışan ebeveynlere yönelik bir dizi kolaylıklar getirildi. Örneğin ebeveyn parasından kesinti yapılmadan hak sahiplerine haftada 30 saat yerine 32 saat part-time işlerde çalışma imkânı sağlandı. Bilindiği gibi ebeveynlerden ikisi de part-time işlerde çalışıyorlarsa, ebeveyn parasından kesinti yapılmaksızın ikisine de haftada 25 ile 30 saat arasında sigortalı bir işte çalışma hakkı (Partnerschaftsbonus) tanınıyor.

ÇALIŞMA HAKKI ARTIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, part-time çalışan eşlerin haftalık çalışma süresi 24 ile 32 saat olarak yükseltildi. Bunun yanı sıra, bu durumda olan eşlere tanınan çalışma hakkı, daha önce dört ay aralıksız kullanılması gerekirken, yeni düzenlemeyle birlikte dört aylık çalışma hakkı ikişer aylık dönemler şeklinde bölünerek kullanılabilecek. Çocuğunu tek başına yetiştirenler de eş avantajından yararlanabilecek ve dört ay, ebeveyn parasından kesinti yapılmaksızın çalışabilecek bundan böyle.

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KISA ÇALIŞMA PARASI

Federal Kabine, 9 Haziren 2021 tarihli oturumunda, kısa çalışma parasıyla ilgili hak ediş süresini uzatma kararı aldı. Federal Kabine’nin kısa para uygulaması yönetmeliğine ilişkin aldığı 3. uzatma kararı uyarınca, kısa çalışma parası uygulaması 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu uygulama, kısa çalışma parası için ilk kez başvuran işletmeler için geçerli olduğu gibi, en az üç ay ara verdikten sonra yeniden kısa çalışmaya geçen şirketleri de kapsıyor. Ayrıca, devlet kısa çalışma parası başvurusunda bulunan işletmeler adına, çalışanların sosyal güvenlik prim kesintilerini de 30 Eylül 2021 tarihine kadar üstlenmeye devam edecek. İflas durumunda yapılacak kısa çalışma parası ödemelerine ilişkin de yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, iflas başvurusunda bulunan işletmeler, iflas başvurusunda bulundukları tarihten itibaren sosyal güvenlik prim desteği alma hakkını kaybedecekler.

YENİ KORONA DÜZENLEMESİ

Almanya’da koronavirüs pandemisinin günlük yaşantımızı olumsuz etkilediği son 1.5 yıl içinde alınan önlemler için baz alınan insidans sayısı, yani her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tek kriter olarak kalmayacak. Bundan böyle alınacak tedbirler için daha farklı parametrelerin dikkate alınacağı bildiriliyor. Federal Alman Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bakanlık bünyesinde sonbahar ve kış ayları için toplumun sağlık güvenliğini tesis edecek yeni bir eylem planı hazırlandı. Buna göre eylül ayının ortasından itibaren alınacak tedbirler herkesi kapsayacak. Örneğin kuaför, restoran, otel ve kapalı mekânlardaki tüm etkinliklerde, müşteri ve katılımcılara, aşılı veya test testi yaptırmış veya virüse bağlığı hastalığı atlatmış olma şartları aranacak. Buna ek olarak, tekrar lockdown, yani toplumsal hayatı yeniden durdurma kararı alma gibi sert önlemleri engellemek için, insidans sayısının henüz daha bilinmeyen miktarda artırılması ve hastanelerdeki yatış sayısının baz alınması yönünde karar alınmasının beklendiği ifade ediliyor. FFP2 türü tıbbi özellikli yüz maske kullanımının ise önümüzdeki yılın başına kadar daha süreceği bekleniyor.

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KARANTİNADAKİLERE AYLIK YOK

Bu arada Almanya’da koronavirüse karşı aşı kampanyası son hız devam ederken, kendi rızasıyla aşı yaptırmayanlara zor günler bekliyor. Geçen çarşamba günü toplanan sağlık bakanları, aşılı olmayıp da koronavirüsün bulaşması nedeniyle karantinaya giren sigortalı çalışanların şimdiye kadar devlet tarafından üstlenilen aylık ödemeleri, 1 Kasım tarihinden itibaren durdurulacak. Söz konusu uygulamadan, aşı yaptırma imkânına sahip olmasına rağmen kendi isteğiyle aşı olmayı reddedenleri kapayacağı bildiriliyor.

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ÇOCUK VE GENÇLERE DE AŞI ÖNERİSİ YAPILACAK

Almanya’da federal ve eyalet düzeyindeki sağlık bakanları, yaptıkları son görüşmede, 12 ile 17 yaş grupu arasındaki çocuk ve gençlere da koronavirüse karşı aşılama önerisinde bulunma kararı aldılar. Sağlık açısından riskli gruba dahil olanlara da üçüncü aşının yapılmasını tavsiye eden sağlık bakanları, eylül ayından itibaren bakım ve huzurevlerinde ve riskli grupların barındığı mekânlardaki insanlar için, ikinci aşılarının üzerinden altı ay geçmiş olma koşuluyla tazeleme aşısı imkânı sunulmasını karar aldılar. Bağışıklığı zayıf olan veya bağışıklık sistemini güçlendirici takviye alanların yanı sıra, bakım ihtiyacı olanlar ve yaşlıların ise tazeleme aşılarını eylül ayından itibaren aile hekimleri tarafından yapılabileceğini buradan duyurmuş olalım.

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ÇALIŞIRSAM BAĞLANAN AYLIĞIM KESİLİR Mİ

İsimsiz – Türkiye

TÜRKİYE’de çalışıp, emeklilik için gerekli en az 5.200 günü doldurarak emekli olduğunuzu, yani yurtdışı borçlanması yapmadan tamamen Türkiye’deki sigortalı sürelerinize istinaden emekli olduğunu belirterek, bu durumda tekrar Almanya’da çalışmaya ve yaşamaya başladığınızda, SGK’nın bağladığı aylığın kesilip kesilmeyeceğini merak ediyorsunuz.

Sayın okurumuz, yüreğinize su serpebiliriz. 3201 sayılı kanun kapsamında yurtdışı borçlanması yapmaksızın, diğer bir ifadeyle, tamamiyle Türkiye’deki sigortaya tabi çalışmalara istinaden emekli olan vatandaşlar, yurtdışında yeniden sigortaya tabi bir işte çalışmaya başladıklarında, SGK tarafından bağlanan aylıkları kesilmez.

Sadece ve sadece yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olanlardan yeniden sigortaya tabi bir işte çalışmaya başlayanların, aylıklarını durdurmaları gerekiyor, aksi takdirde aylıklar kurum tarafından durdurulur ve haksız yere yapılan aylık ödemeleri, yasal faiziyle birlikte geri istenir. Borçlanarak emekli olanlara yaklaşık bir yılı aşkın süredir Minijob türü kısa süreli ve 450 Euro’ya kadar düşük ücretli işlerde çalışma imkânı getirildi. Borçlanma yoluyla emekli olup da sigortayı bir işte çalıştığı için aylığını durduranlar, işlerini sonlandırmaları halinde, düz bir dilekçeyle ve Alman Emeklilik Sigortası’ndan alacakları aktüel tarihli hizmet cetveliyle birlikte, aylıklarının yeniden bağlanmasını talep edebilirler. Bu vesileyle tüm okurlarımıza sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz.