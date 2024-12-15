‘Yeni vatandaşlık yasası, toplumumuz için büyük bir fırsat’

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NÜRNBERG Başkonsolosluğu’ndan Genel Konsolosluk İşlemleri Uzmanı Adem Kuru ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emirel Dede’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte çözüm önerileri sunuldu. DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, toplantının açılışında Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’ye destekleri için teşekkür ederek, “Bu tür bilgilendirme toplantılarına katılım, vatandaşlarımızın hak ve yükümlülüklerini anlamaları açısından önemli” dedi. Adem Kuru, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasının Türk toplumunun karar mekanizmalarındaki etkisini artıracağını ve çifte vatandaşlık imkânı sunduğunu belirterek, yeni vatandaşlık yasasından yararlanmanın faydalı olacağını söyledi.