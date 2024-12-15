‘Yeni vatandaşlık yasası, toplumumuz için büyük bir fırsat’

İlhan BABA / FÜRTH
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 16:38
DİTİB Fürth Mevlana Camii’nde düzenlenen toplantıda, yeni vatandaşlık yasası, konsolosluk işlemleri ve sosyal güvenlik konuları ele alındı.
NÜRNBERG Başkonsolosluğu’ndan Genel Konsolosluk İşlemleri Uzmanı Adem Kuru ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emirel Dede’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte çözüm önerileri sunuldu. DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, toplantının açılışında Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci’ye destekleri için teşekkür ederek, “Bu tür bilgilendirme toplantılarına katılım, vatandaşlarımızın hak ve yükümlülüklerini anlamaları açısından önemli” dedi. Adem Kuru, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasının Türk toplumunun karar mekanizmalarındaki etkisini artıracağını ve çifte vatandaşlık imkânı sunduğunu belirterek, yeni vatandaşlık yasasından yararlanmanın faydalı olacağını söyledi.
BORÇLANARAK EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİNİ ANLATTI
Kuru, elektronik sistemlerin konsolosluk işlemlerini kolaylaştırdığını e-devlet ve konsolosluk.net gibi dijital platformların kullanımının daha fazla artırılması gerektiğini ifade etti. Emirel Dede, borçlanarak emeklilik ve sosyal güvenlik düzenlemelerini anlattı. Borçlanarak emeklilik işlemlerinin devam ettiğini belirten Dede, Türkiye’den emekli maaşı alabilmek için, Almanya’da yıllık gelir sınırının 538 Euro
olduğunu hatırlatarak “Bu sınırın üzerindeki gelirler emeklilik haklarının kaybına yol açabilir” dedi. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.