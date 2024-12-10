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TOPLANTIYA, Nürnberg Başkonsolosluğu’ndan Genel Konsolosluk İşlemleri Uzmanı Adem Kuru ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emirel Dede katılarak soruları yanıtladı. Dernek Başkanı Süleyman Akgün, açılış konuşmasında, bu tür etkinliklerin vatandaşların sorunlarını çözmekte önemli bir köprü olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın hak ve yükümlülüklerini daha iyi anlamalarını sağlamak adına bu gibi toplantıları sürdüreceğiz” dedi.



Adem Kuru, 1913 tarihli Alman Vatandaşlık Yasası’ndan başlayarak, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe giren yeni yasaya kadar uzanan süreci detaylı bir şekilde ele aldı. Yasanın Türk toplumu için bir başarı öyküsü olduğunu belirten Kuru, bu düzenlemenin Türk toplumunun karar mekanizmalarında daha etkili bir şekilde yer almasına olanak sağladığını ifade etti. Kuru, “Yeni vatandaşlık yasası, toplumumuz için büyük bir fırsat. Çifte vatandaşlık imkânını içeren bu yasa, aidiyet hissini güçlendirmekle kalmayıp, karar alma süreçlerinde de daha etkin olmamıza zemin hazırlıyor” dedi.Konsolosluk işlemlerinde elektronikleşmenin sağladığı kolaylıklara dikkat çeken Kuru, e-devlet, konsolosluk net ve diğer dijital platformlar üzerinden hizmetlere erişimin kolaylaştığını ifade etti. “Vatandaşlarımızın çoğu işlemi artık online olarak yapabiliyor. Elektronik sistemler sayesinde hizmetler vatandaşlarımızın parmaklarının ucuna kadar ulaştı” diyerek, sistemin kullanımının artırılması gerektiğini vurguladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emirel Dede, borçlanarak emeklilik ve son düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşların sosyal güvenlik haklarının korunması için yapılan yeni düzenlemeleri anlatan Dede, 2024 yılında emeklilik hakkı kazanacakların maaşlarının düşük olacağını belirterek, vatandaşlara primlerini bir an önce yatırmaları tavsiyesinde bulundu. Dede, yurt dışında çalışanların Türkiye’den emekli maaşı alabilmeleri için yıllık gelirlerinin 538 Euro’yu aşmaması gerektiğini hatırlatarak, “Bu sınırın üzerindeki gelirler emeklilik haklarının kaybına yol açabilir. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas davranması önemli” dedi.Toplantı sonunda vatandaşlardan gelen sorular yanıtlandı ve etkinliklerin düzenli olarak devam ettirilmesi talep edildi. Katılımcılar, bu tür bilgilendirme toplantılarının sorunlarına ışık tuttuğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, Türk vatandaşlarının haklarını daha iyi anlamalarını sağlaması açısından önem taşıdığı belirtildi.