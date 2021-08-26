Yeni teklif yok

DB Yönetim Kurulu Başkanı Richard Lutz, iki tarafın birbirinden uzak olmadığını belirtirken, “Makinistler sendikası toplu sözleşme görüşmelerinin karakteristiğini değiştirmek istiyor. Toplu sözleşme görüşmeleri masada yapılır. Bu, Almanya’da böyledir ve demiryollarında da bu geçerlidir” dedi. GdL Başkanı Claus Weselsky’e çağrı yapan Lutz, bir sonraki grev öncesinde masaya gelmelerini isterken, “Biz müzakere masasında oturuyoruz, ellerimizi uzattık ve kapı sonuna kadar açık. Dışarıda kalmayıp masaya oturmak ve tüm Almanya’yı felç etmemek Claus Weselsky’in elinde. Her iki grev de çok gereksizdi” dedi. Lutz, sendika ile DB yönetimi arasındaki farklılığın çok büyük olmadığını kaydetti.