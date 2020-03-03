‘Yeni nazilerin oluşmasına izin yok’

KREFELD Belediye Binası önünde düzenlenen ve şehirde faaliyet gösteren İslami derneklerin ortaklaşa düzenlediği mitinge yaklaşık 500 kişi katıldı. Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer, burada yaptığı konuşmada, Almanya’da yeni nazilerin oluşmasına izin verilmeyeceğini söyledi. İnsanların ölümüne ve acıya sebep olan nefret ve ırkçılığa karşı hep birlikte tepki verdiklerini belirten Meyer, Krefeld ve sakinleri için ırk ve din farklılığı gözetmeksizin hoşgörü, özgürlük ve karşılıklı saygı içerisinde, birlikte yaşanılacak bir gelecek dileğinde bulundu.





‘KALPERİMİZİ NEFRETTEN ARINDIRMALIYIZ’

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) din görevlisi Kürşad Kaan Baki ise korku ve nefretin oluşmaması için toplumun her kesimine bilhassa din adamlarına, kanaat önderlerine ve medyaya büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Baki, “Kalplerimizi, düşüncelerimizi kin ve nefretten arındırmamız gerekiyor. Şu anki durum, bundan sonra da devam ettirilemez” dedi. Yeşiller Fedaral Meclis miletvekili Ulle Schauws’un yanı sıra diğer dinlerin temsilcilerinin de katıldığı miting, yapılan konuşmaların ardından dua edilerek sona erdi. 19 Şubat’ta Hanau’daki iki kafeye gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında, 4’ü Türkiye kökenli 9 kişi hayatını kaybetmişti.