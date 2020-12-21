Mutasyon kâbusu Almanya’ya da mı sıçradı!

AVRUPA koronavirüsün çok daha hızlı bulaşan yeni mutasyonunun yayılmasına karşı kendini koruma altına almaya çalışıyor. Almanya pazar gece yarısından itibaren İngiltere’den Almanya’ya uçuş yasağı getirdi. Kargo uçakları bu yasağın dışında. Yasak saatinden önce inen yolcular havalimanlarında testten geçirildi ve test sonucu gelinceye kadar havalimanlarından dışarı bırakılmadı.

KAMP YATAKLARI KURULDU

Londra’dan 63 yolcuyla Hannover Havalimanı’na inen uçaktaki yolcular PCR testine tabi tutuldu. Test sonucuna kadar havalimanından dışarı bırakılmayan yolcular için D terminalinde kamp yatakları kuruldu ve orada bakım yapıldı. Bazı yolcular tepki gösterdi ve zorla havalimanında tutulduklarını söyledi. Hannover Sağlık İdaresi yetkilisi Andreas Kranz, büyük çoğunluğun anlayışla karşıladığını, bir kadın yolcunun Londra’ya geri dönmek istediğini belirtti. Kranz “Amacımız yeni virüs biçiminin yayılmasını önlemek” dedi.

10 GÜN KARANTİNA

Yolculara testleri negatif çıkması durumunda 10 gün ev karantinasına girmek zorunda oldukları belirtildi. 5 gün sonra tekrar test yaptıran ve negatif çıkanların karantina sürecinin biteceği kaydedildi. Stuttgart Havalimanı’nda da Londra’dan gelen yolcular PCR testinden geçirildi. Berlin Havalimanı’nda testten geçirilen yolcular karantina koşuluyla bırakıldı.

ENDİŞEYE GEREK YOK

Almanya’nın tanınmış virüs uzmanı Christian Drosten virüsün yeni mutasyonunun Almanya’ya da ulaştığı görüşünde. Drosten “Yeni biçimi eylül ayı sonundan beri İngiltere’de görülüyor. Şimdi İtalya, Hollanda, Danimarka hatta Avustralya’da bile ortaya çıktı. Almanya’da niçin olmasın” dedi. Virüsün yeni mutasyonundan endişe duymadığını söyleyen Drosten, yüzde 70 daha bulaşıcı olduğuna dair bilgilerin sadece tahminlerden ibaret olduğunu, bu konuda net bilgilerin henüz gelmediğini, İngiliz virüs uzmanlarının bu hafta hazırlayacakları değerleri beklemek gerektiğini belirtti. Drosten yeni mutasyonun aşıya bir etkisi olacağını sanmadığını kaydetti.

SAĞLIK BAKANI: BİZE ULAŞMADI

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn virüsün yeni türünün henüz Almanya’da görülmediğini söyledi. Spahn, Robert Koch Enstitüsü ve İngiliz yetkililerle bu konuda yoğun görüştüklerini belirtti. Ancak virüsün yeni türünün Almanya’ya da er ya da geç ulaşacağı bekleniyor. Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki “Er veya geç Almanya’ya da ulaşacak. Hollanda ve İtalya’da da görüldüğüne dair haberler geliyor. Önemli olan paniğe düşmemek” dedi. Hükümet ortağı SPD sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach da virüsün yeni türünün Almanya’ya ulaşmasının önlenemeyeceğini söyledi.