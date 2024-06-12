Yeni modeli açıkladı! Zorunlu askerlik...

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Yeni modelde zorunlu askerlik yok, ancak askerliğe elverişli olan tüm Alman vatandaşları kayıt altına alınacak, 18 yaşındaki erkek ve kadınlara bir soru formu gönderilecek. Erkekler için formu doldurma zorunluluğu getirilirken, kadınlar için zorunluluk olmayacak. DW Türkçe’nin haberine göre komisyona sunulan öneriye göre uygun kriterlere sahip olanlar fiziksel muayeneden geçmek üzere davet edilecek. Askere gitmek isteyenlere 6 aylık temel askerlik hizmeti verilecek, yine gönüllü olunması halinde bu süre 17 aya çıkarılacak. Böylece her yıl 5 bin yeni kişi orduya kazandırılacak. Alman ordusunda halihazırda yaklaşık 184 bin kişilik aktif personel bulunuyor. Amaç, bu sayıyı 2031 yılına kadar 203 bine çıkartmak. Ordusunun yedek askerlerle birlikte toplam mevcudunun ise 460 bine yükseltilmesi planlanıyor.

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SPD VE FDP’DEN DESTEK

Savunma Bakanı Pistorius’un planına SPD’den ve FDP’den destek geldi. SPD Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcü Yardımcısı Dirk Vöpel “Savunma Bakanı Pistorius’un silahlı kuvvetlerimizin sayısını artırmak için hazırladığı planları destekliyoruz. Ülkenin savunulması gerektiğinde daha fazla askere ihtiyaç olacak. Çağ değişikliğini ciddiye almak demek, Federal Ordu’ya (Bundeswehr) da daha fazla askerlik hizmeti sunan kişiyi kazanmak demek” dedi. FDP’li Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber de planı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Zorunlu askerliğin getirilmek istenmemesi ve gönüllülüğün esas alınmasını olumlu bulan Faber, “Eğer bu işi yapma arzusu olan insanlar kazandırılırsa, birliğe daha fazla hizmet edilmiş olur” dedi. FDP lideri Christian Lindner de “Boris Pistorius’un önerisi doğru yönde. Yeni bir askerlik yükümlülüğü getirmektense insanların orduya ilgisini çekmeli ve yedek gücümüzü artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

CDU/CSU’DAN ELEŞTİRİ

CDU/CSU Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Florian Hahn ise hazırlanan modelin güvenlik politikalarının gerektirdiklerine uygun olmadığını söyledi. Hahn “Ne bir yükümlülükten söz ediliyor ne de ordu gerektiği gibi güçlendirilmiş oluyor” dedi. Almanya’da zorunlu askerlik hizmeti 2011 yılında dönemin Başbakanı Angela Merkel (CDU) tarafından kaldırılmıştı.