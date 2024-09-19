Yeni Londra Başkonsolosu’ndan ilk mesaj: ‘Başkonsolosluğu eviniz gibi görün!

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BAŞKONSOLOS Korkut Tufan mesajında, Londra’da görev yapacak olmanın heyecanının, Türk toplumuna hizmet etmenin şevkiyle birleştiğini kaydetti. Birleşik Krallık’taki Türk toplumuna seslenen Tufan, “Başkonsolosluğumuzu sadece bürokratik işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz bir devlet dairesi olarak düşünmeyip, eviniz gibi de görmenizi rica ediyoruz” dedi. Başkonsolos Korkut Tufan açıklamasında şunları dile getirdi: “Ben ve mesai arkadaşlarım sizlerin görüş, öneri ve tecrübelerinizden toplumumuzun yararına her zaman istifade etmeye önem vererek, sizleri büyük bir ‘danışma kurulu’ bir ‘dostlar meclisi’ olarak da telakki edeceğiz.”

Açıklamada, Başkonsolosluğun resmi internet adresi http://www.londra.bk.mfa.gov.tr ile Facebook (Türkiye in London) ve X (@TCLondraBK) sayfaları paylaşıldı.

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BAŞKONSOLOS TUFAN KİMDİR?

Başkonsolos Korkut Tufan, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini 1992 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Başkonsolos Tufan, Bakanlığın merkez teşkilatında, Personel Dairesi Başkanlığı, NATO ve Siyasi ve İdari İşler Dairesi, Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı, Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Avrupa Birliği Siyasi ve Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Balkanlar Genel Müdür Yardımcılığı’nda görev yaptı. 1995-1997 yılları arasında Dakar Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip, 1997-1999 yılları arasında BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’nde İkinci Katip, 2003-2007 yılları arasında Tunus Büyükelçiliği’nde Müsteşar, 2009-2012 yılları arasında ise Brüksel Büyükelçiliği’nde Büyükelçilik Birinci Müsteşarı olarak görev aldı. 2012-2015 döneminde T.C. Nant Başkonsolosluğu’nda Birinci Sınıf Başkonsolos olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Vagadugu Büyükelçisi olarak atanan Tufan, 2017 yılında bu görevini tamamlamış, 2018 yılında Somali-Somaliland Görüşmeleri Özel Temsilcisi, 2019-2020 yılları arasında Anvers Başkonsolosluğu’nda Büyükelçi, Birinci Sınıf Başkonsolos olarak görev yaptı. Başkonsolos Tufan, evli ve iki çocuk babası.

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