Yeni kurulan 4 şirketten 1’inin sahibi göçmen

ALMANYA’da geçen yıl yeni kurulan 605 bin şirketin 160 bini göçmenlere ait. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi ve göçmenlerin kurduğu şirketlerin oranı yüzde 26’ya yükseldi. Alman vatandaşlığı bulunmayanlar ile doğuştan Alman vatandaşı olmayanlar göçmen olarak kabul ediliyor. Doğuştan Alman vatandaşlığı bulunan göçmen kökenliler de eklendiğinde yüzde 26’lık oranın daha da yükseleceği belirtildi. Araştırmanın sonucuna göre göçmenler iş piyasasında ciddi anlamda ayrımcılığa uğradıkları ve kendilerinin şansının düşük olduğunu gördükleri için şirket kurmaya yöneliyor. Göçmenleri iş yeri açma konusunda motive eden bir diğer faktör ise yakın akrabalarını rol model olarak almaları. Kendi işlerinde başarılı olan akrabalar, yeni jenerasyonu bu alanda daha fazla motive ediyor.

ALMANYA İYİ YARARLANDI

KfW’ye göre Kovid-19 salgını nedeniyle birçok yeni şirket kurma planı ise durduruldu. Köhler-Geib, “Almanya göçmenlerin kendi iş yerlerini kurmasın yıllardır iyi yararlanıyor. Kriz nedeniyle yeni iş yerleri açmaları durdu. Ancak kriz, yatırımcılar için bir katalizör görevi görebilir. Piyasadaki yeni ihtiyaçları ve yeni fikirleri gören yatırımcılar, geleceğin büyük kazananları olabilirler” dedi. Koronavirüs aşısı konusunda yaptığı araştırmalar ve gösterdiği başarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in BioNTech firması göçmenlerin başarısına iyi bir örnek olarak gösteriliyor. Şahin ve ekibinin üzerinde çalıştığı aşının yüzde 90 oranında salgından koruma özelliği göstermesi, şirketi dünya çapında tanıttı. BioNTech, Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından 2008’de kuruldu.