‘Yeni kurallar belimizi kırdı’

ALMANYA’daki gastronomi sektöründe faaliyet gösteren Türk esnafı, 2 Kasım Pazartesi günü yürürlüğe girecek yeni uygulama hakkında DHA’ya konuştu. Restoran çalışanları Süleyman Biçer ve Kemal Kılıç, kurallar kapsamında zabıtaların dolaştığını ifade etti. Biçer, “Bakalım bir ay kapatacaklar ne olacak. İnşallah uzun bir süreç olmaz. Tabi herkesi etkileyecek. Bu lanet pandemiyi atlatırız da dünya üzerinden gider. Temennimiz o. Üzülüyoruz yani insanların bu hallerine üzülüyoruz. Pazartesiden itibaren bir ay kapalıyız bakalım ne olacak. Restoran bölümümüz kapalı olacak, ama müşterilerin paket döner siparişlerini vereceğiz” dedi. Kılıç ise “Yeni kurallar zaten belimizi kırdı. Bu korona olayı esnafın, gastronomi sektörünün belini kırdı. Zabıtalar burada Azrail gibi dolaşıyor. İnsanlar artık dükkânlara yaklaşmaz oldu. Maske şöyle biraz insin hemen 50 euro ceza yazıyorlar. Belediye bir taraftan, koronavirüs bir taraftan esnaflar öldü gitti” dedi. ‘ÇOK CİDDİ YARA ALACAĞIZ’

Köln’de restoran sahibi olan Mustafa Topatan, “Almanya’da bu zamana kadar ayakta duranların bundan sonraki süreçte çok ciddi şekilde yara alacaklarını düşünüyorum. Biz restoranımızı biz kapatmayacağız. Ayakta kalmaya devam edeceğiz, umarım bu son olur” dedi. Başka bir Türk vatandaşı ise “Yeni yeni kararlar alınıyor. Tabi burada önemli olan insanların bu kurallara uyması. Maskedir, hijyendir, mesafedir. Ama maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi burada da böyle bir durum söz konusu. Allah sonumuzu hayır etsin ama tedbirler de gerekli. Yeni gelen kuralları anlayışla karşılıyorum” diye konuştu. ‘AYAKTA KALACAĞIZ’

Başka bir restoran sahibi Muhammed Kaygan şöyle konuştu: “Koronavirüsle alakalı çok ciddi bir sürece tekrardan girmiş bulunmaktayız. Üçüncü ayda provasını yaşamış olduğumuz restoranların kapatılması süreci ile tekrar karşı karşıyayız. 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren restoranların kökten kapatılıp, sadece paket servisi yapabileceğimizi bizlere ilettiler. Bu paket servisi bizleri ne kadar ihya edebilecek, ne kadar yaşatacak, ne kadar ayakta tutacak bilmiyoruz. Kısa bir süre olacak, atlatacağız ayakta kalacağız. Borç ile harç ile bir şekilde yolumuza devam edeceğiz diye umut ediyoruz. O şekilde bir kez atlattık. Fakat şu anda üzerine gelen yeni kapatma süreci ise bizleri çok ciddi sıkıntılara maruz bırakabilir. Nereye gideceğini de bilmiyoruz, ne kadar süreceğini de. Şu anda ilk etapta bir ay denilen bir süre ama ne kadar uzar onun da maalesef bilgisi yok.”