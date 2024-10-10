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Yeni Köln Başkonsolosu medya temcilcilerini ağırladı

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#ALMANYA#Konsolos#AVRUPADAN HABERLER
Yeni Köln Başkonsolosu medya temcilcilerini ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 10:54

Dört yıllık görev süresi dolan TC. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya’nın yerine atanan Hüseyin Kantem Al göreve başladı.

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BERLİN doğumlu yeni Köln Başkonsolosu medya temsilcileriyle tanışma toplantısı yaptı. 1971 yılında Berlin’e iş gücü göçüyle gelen bir gurbetçi çocuğu olarak Almanya’da eğitimini tamamlayan Hüseyin Kantem Al hem yurt dışında hem de Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın Almanya bölümünde görev üstlendi. Avrupa’daki Türk nüfusun en yoğun yaşadığı bölgede görev yapacak olan yeni başkonsolos, medya mensuplarıyla görev bölgesi ilişkin ve Türk vatandaşlarının sorunlarına dair görüş alışverişinde bulundu.
ÇİFTE VATANDAŞLIK YENİ BİR FIRSAT
Hüseyin Kantem Al, yeni dönemde konsolosluk olarak öncelik vermeyi planladıkları çalışmalardan da bahsetti. Çifte vatandaşlığın yeni bir fırsat olup hızlı değerlendirilmesi, özellikle Türkçe ve Türk gençlerine yönelik projeler uygulamayı planladıklarını, Türk gençlerinin çoğulcu toplumda geleceğe hazırlanmasına yönelik neler yapılabileceği, eğitimi, topluma daha çok nasıl katkı sağlanması gerektiğinin önemini vurguladı. Konsolos Kantem Al, Almanya’daki Türk toplumunun geleceğine sahip çıkmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Yeni Köln Başkonsolosu medya temcilcilerini ağırladı

Yeni Köln Başkonsolosu medya temcilcilerini ağırladı

Yeni Köln Başkonsolosu medya temcilcilerini ağırladı

Yeni Köln Başkonsolosu medya temcilcilerini ağırladı


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#ALMANYA#Konsolos#AVRUPADAN HABERLER

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