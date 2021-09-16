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Yeni kabinede en istenmeyen bakan Maas!

#Heiko Maas#SPD#Insa Kamuoyu Araştırma Şirketi
Yeni kabinede en istenmeyen bakan Maas

Insa kamuoyu araştırma şirketi, seçmenlere SPD’den kimleri bakan olarak görmek istediğini sordu. SPD’nin önde gelen bakanlarının çoğunu yeni kabine görmek istemeyen seçmen, ‘istenmeyenler listesi’nin ilk sırasına Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı koydu.

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ALMANYA’da anketelere göre iktidara en yakın parti Sosyal Demokrat Parti (SPD) olarak gözüküyor. SPD’nin yeniden koalisyon hükümetinde yer alması durumunda kabinede kimlerin bakan olarak yer alacağı da merakla bekleniyor. Insa kamuoyu araştırma şirketi, seçmenlerin SPD’den kimleri bakan olarak görmek istediğini sordu. Ankete göre seçmenler, SPD’nin önde gelen isimlerini kabinede görmek istemiyor. SPD’den en istenmeyen isim ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas oldu.

YÜZDE 41’İ ‘HEIKO MAAS’ DEDİ
Ankete katılanların yüzde 41’i Heiko Maas’ı yeni kabinede görmek istemediğini açıkladı. Heiko Maas’ın kabinede yer almasını isteyenlerin oranı sadece yüzde 24 oldu. Parti eş başkanları Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans da kabinede istenmeyen isimler oldu. Korona zamanında popülaritesi artan Sağlık Politikaları Uzmanı Karl Lauterbach’ın bakan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 35 oldu. Lauterbach’ı istemeyenler ise yüzde 33 olarak belirlendi. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil da başa baş gitti. Seçmenlerin yüzde 27’si Heil’i kabinede istemiyor. Hubertus Heil’i yeni kabinede bakan olarak görmek isteyenlerin oranı yüzde 36 oldu.

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#Heiko Maas#SPD#Insa Kamuoyu Araştırma Şirketi