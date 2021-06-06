Yeni ırkçı mektup taklit mi!

BİR süre önce NSU 2.0 imzalı mektupları gönderdiği tespit edilen kişinin yakalanmış olmasına rağmen, yeni mektubun ortaya çıkması kafaları karıştırdı. Diğer yandan Frankfurt’taki Kızıl Haç’a bağlı ilk yardım ekibinin chat grubunda ırkçı paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

‘YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM’

Söz konusu NSU 2.0 imzalı tehdit mektubunu iki gün önce aldığını belirten SPD’li politikacı Nancy Feaser, kimsenin kendisini ürkütmeye izin vermeyeceğini, ırkçılığa karşı yılmadan mücadeleye devam edeceğini söyledi. NSU 2.0 imzalı tehdit içeren ırkçı mektupları aralarında Türk avukatlara da gönderdiği tespit edilen 53 yaşındaki bir zanlının mayıs ayı başlarında yakalanmış olmasına rağmen, aynı imzalı mektubun tekrar ortaya çıkmasını değerlendiren güvenlik uzmanları, yeni ortaya çıkan mektubun taklitçi birileri tarafından gönderilmiş olabileceğini belirtti. Federal savcılığın olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı duyuruldu.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diğer yandan Frankfurt Kızıl Haç kurumuna bağlı çalışan 6 kişinin aralarında ırkçı paylaşımlarda bulunduğu, birbirlerine Hitler resimleri göndererek göçmenleri aşağılayan ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bild gazetesinin haberine göre söz konusu şahıslar hakkında Frankfurt savcılığının soruşturma başlattı.