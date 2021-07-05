‘Yeni hükümetin cesarete ihtiyacı var’

ALMAN Devlet İkinci Televizyonu’nun (ZDF) ‘Yaz Söyleşisi’ programında soruları yanıtlayan Steinmeier, tüm partilere ve politikacılara ‘ölçülü’ ve ‘sağduyulu’ davranma çağrısında bulundu. Şu aşamada açık bir biçimde uyarıda bulunmanın zamanı olmadığını belirten Steinmeier, böyle bir uyarıda bulunup bulunmayacağı sorusuna ise şu cevabı verdi: “Böyle olacağını sanıyorum. İnsanlar benim öyle davranacağımı biliyor.”

Başlangıçta yaşanan bazı sıkıntılara rağmen Avrupa Birliği’nin (AB) sıkı bir dayanışma sergileyerek Kovid-19 pandemisine karşı ciddi bir mücadele verdiğini belirten Steinmeier, “Almanya bu mücadelede şüphesiz dünya şampiyonu değildi ama zamanında alınan önlemlerle iyi bir sınav verdik” dedi. İlk aşıyı bulan ülkeler arasında Almanya’nın da olduğunu hatırlatan Steinmeier, şunları söyledi: “Bu kesinlikle küçümsenmemeli. Pandemi her ülkede olduğu gibi Almanya’da da derin izler bıraktığı. Her şeye rağmen işsiz sayısı korkulan düzeyde artmadı. Alman ekonomisi de çok hasar görmedi. Pandemi bitikten sonra göreve gelecek yeni hükümete önemli görevler düşecek. Yeni hükümetin cesarete ihtiyaca var. Özellikle iklim korunması, dijitalleşme ve eğitim alanlarında daha kararlı bir politika izlenmesi kaçınılmaz olacak.”

KARARI OYLAMAYA KATILANLAR VERECEK

İkinci bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmak için aday olacağını ilan eden Frank-Walter Steinmeier, seçimlerden sonra Federal Meclis’te nasıl bir tablo oluşacağını şu anda hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı’nı 13 Şubat 2022 tarihinde Federal Meclis milletvekilleri ile Eyaletler Meclisi’nin göndereceği delegelerin seçeceğini belirten Steinmeier, “Son kararı onlar verecekler” dedi. Steinmeier, Almanya’da bazı çevrelerin ‘kadın cumhurbaşkanı zamanının geldiği’ görüşünde olduğunun hatırlatılması üzerine, “Ben böyle doğmuşum. Benim kendimi değiştirmem mümkün değil” yanıtını verdi.