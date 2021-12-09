Yeni hükümete 100 gün süre

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Söder, “Başbakanlık seçimini tebrik etmek iyi bir demokratik gelenektir. Başbakanlık görevinde kendisine ülkemiz ve vatandaşlarımızın çıkarları adına yüksek başarılar diliyorum” dedi. Scholz’un ne kadar başarılı olacağının açık bir konu olduğunu belirten Söder, şu görüşlere yer verdi: “Yeni ‘trafik lambası’ hükümetine hazırlık çalışmaları için zaman tanımak lazım. Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda yapılan başlangıç zikzaklarının, koalisyon planlarının ancak gerçeklerle ölçülerek devam edeceğini gösteriyor. Balayı günleri sonsuza kadar devam edeceğe benzemiyor, çünkü kendilerini salgınının yanı sıra göç olgusu, enflasyon sorunu ve iklim sorunları gibi büyük krizler bekliyor. Özellikle FDP ve Yeşiller, göstermeye çalıştıklarının tersine çekirdek konularda pek de uyum sağlayacağa benzemiyor. 100 günlük bir korunma süresinin sonunda hükümet faaliyetlerini yapıcı, adil ve yoğun bir şekilde denetime tabi tutacağız.”