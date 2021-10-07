Yeni hükümet için hedef Noel

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonda uçakta bomba alarmı Arama yapılıyorTrabzon'da uçakta bomba alarmı! Arama yapılıyor#Trabzon
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması Tarih verdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Tarih verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Tarihe geçen boşanma Artık kraliçeden bile zenginTarihe geçen boşanma! Artık kraliçeden bile zengin #Kirsty Bertarelli
Sumudica geri döndü İstanbula geliyor...Sumudica geri döndü! İstanbul'a geliyor...#Sumudica
Antalyada iğrenç olay Aileye hayatı zehir ettiAntalya'da iğrenç olay! Aileye hayatı zehir etti#Antalya
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
HABERLERAvrupa Haberleri

Yeni hükümet için hedef Noel

#Almanya#Avrupadan Haberler#Olaf Scholz
Yeni hükümet için hedef Noel

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ‘Trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için sondaj görüşmelerine resmen başlarken, hedefin 24 Aralık’taki Noel Yortusu’na kadar yeni hükümeti kurmak olduğu açıklandı. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, yeni hükümeti kurma görevini halkın kendilerine verdiğini yinelerken, Yeşiller ve FDP ile bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Haberin Devamı

BUGÜN Berlin fuar alanındaki ana binada başlayan ve 6 saat süren sondaj görüşmelerinde partilerin programlarından ve ileriye dönük hedeflerden ziyade izlenecek yol haritası üzerinde durulduğu açıklandı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner bu ilk görüşmeleri ‘Görüş alışverişinde bulunma’ olarak değerlendirdi. Nabız yoklama nitelikli bu görüşmelerin ay sonuna kadar sürmesinin beklendiği görüşü ağırlık kazanırken, asıl koalisyon görüşmelerine ondan sonra başlanacağı da belirtildi. Başbakan Angela Merkel’in yerine Almanya’nın yeni başbakanı olmayı hedefleyen Olaf Scholz, koalisyon görüşmelerinde önce üzerinde uzlaşabilecekleri ‘kolay konuların’, sonra da ‘tartışmalı konuların’ ele alınacağını söyledi. Scholz, hedefin Noel’e kadar yeni koalisyon hükümetini kurmak olduğunu da dile getirdi.

DAHA BİKÜVİLER YENİLMEDİ
Sondaj görüşmeleri öncesi yapılan açıklamalarda koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği vurgulandı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, parti programlarında ve olası ortaklar arasında birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekerken, “Daha bisküviler yenilmedi” dedi. 26 Eylül’de yapılan genel seçim akşamı tercihlerinin Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Yeşiller’le birlikte ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak olduğunu vurgulayan FDP lideri Christian Lindner, bu kapının hâlâ açık olduğunu yineledi.

Haberin Devamı

CDU/CSU İLE YENİDEN GÖRÜŞME SİNYALİ
FDP Genel Sekreteri Volker Wissing de “Trafik lambası görüşmelerinin başarıyla sonuçlanacağını bilmiyoruz. O nedenle ‘büyük koalisyondan (SPD-CDU/CSU) daha iyi olacağı için ‘Jamaika koalisyonu’ kapısını açık bırakmalıyız” dedi. Bazı FDP’liler ise ‘Trafik lambası koalisyonu’ görüşmelerine paralel olarak önümüzdeki haftalarda CDU/CSU ile yeniden bir araya gelebilecekleri sinyali bile vermeye başladı. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanıp yeni hükümeti kuracaklarından emin olduğunu belirtirken, “Almanya’nın başbakanı Olaf Scholz olacak” dedi.

LASCHET VE ONURU
Muhafazakâr kanadın aldığı tarihi yenilginin suçlusu olarak görülen başbakan adayı Armin Laschet’e ‘istifa et’ baskısı artarken, ‘Jamaika koalisyonu oluşturma hayallerinden vazgeç’ sesleri de yükselmeye başladı. CDU’lu bazı politikacılar, partinin hem program hem de personel olarak değişime ihtiyacı olduğunu vurgularken, Laschet’in Genel Başkanlığı bırakması çağrısını yinelediler. CDU’lu eski politikacılardan Wolfgan Bosbach, Laschet’in görevde kalmada ısrar etmesinin kendisine zarar vereceğini söyledi. Onurunu kurtarması için Laschet’in daha fazla yıpranmadan istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Avrupadan Haberler#Olaf Scholz