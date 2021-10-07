Yeni hükümet için hedef Noel

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BUGÜN Berlin fuar alanındaki ana binada başlayan ve 6 saat süren sondaj görüşmelerinde partilerin programlarından ve ileriye dönük hedeflerden ziyade izlenecek yol haritası üzerinde durulduğu açıklandı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner bu ilk görüşmeleri ‘Görüş alışverişinde bulunma’ olarak değerlendirdi. Nabız yoklama nitelikli bu görüşmelerin ay sonuna kadar sürmesinin beklendiği görüşü ağırlık kazanırken, asıl koalisyon görüşmelerine ondan sonra başlanacağı da belirtildi. Başbakan Angela Merkel’in yerine Almanya’nın yeni başbakanı olmayı hedefleyen Olaf Scholz, koalisyon görüşmelerinde önce üzerinde uzlaşabilecekleri ‘kolay konuların’, sonra da ‘tartışmalı konuların’ ele alınacağını söyledi. Scholz, hedefin Noel’e kadar yeni koalisyon hükümetini kurmak olduğunu da dile getirdi.

DAHA BİKÜVİLER YENİLMEDİ

Sondaj görüşmeleri öncesi yapılan açıklamalarda koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği vurgulandı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, parti programlarında ve olası ortaklar arasında birçok konuda ciddi görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekerken, “Daha bisküviler yenilmedi” dedi. 26 Eylül’de yapılan genel seçim akşamı tercihlerinin Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Yeşiller’le birlikte ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak olduğunu vurgulayan FDP lideri Christian Lindner, bu kapının hâlâ açık olduğunu yineledi.

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CDU/CSU İLE YENİDEN GÖRÜŞME SİNYALİ

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing de “Trafik lambası görüşmelerinin başarıyla sonuçlanacağını bilmiyoruz. O nedenle ‘büyük koalisyondan (SPD-CDU/CSU) daha iyi olacağı için ‘Jamaika koalisyonu’ kapısını açık bırakmalıyız” dedi. Bazı FDP’liler ise ‘Trafik lambası koalisyonu’ görüşmelerine paralel olarak önümüzdeki haftalarda CDU/CSU ile yeniden bir araya gelebilecekleri sinyali bile vermeye başladı. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil ise koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanıp yeni hükümeti kuracaklarından emin olduğunu belirtirken, “Almanya’nın başbakanı Olaf Scholz olacak” dedi.

LASCHET VE ONURU

Muhafazakâr kanadın aldığı tarihi yenilginin suçlusu olarak görülen başbakan adayı Armin Laschet’e ‘istifa et’ baskısı artarken, ‘Jamaika koalisyonu oluşturma hayallerinden vazgeç’ sesleri de yükselmeye başladı. CDU’lu bazı politikacılar, partinin hem program hem de personel olarak değişime ihtiyacı olduğunu vurgularken, Laschet’in Genel Başkanlığı bırakması çağrısını yinelediler. CDU’lu eski politikacılardan Wolfgan Bosbach, Laschet’in görevde kalmada ısrar etmesinin kendisine zarar vereceğini söyledi. Onurunu kurtarması için Laschet’in daha fazla yıpranmadan istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.