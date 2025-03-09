Yeni hükümet için görüşmeler perşembe başlıyor

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerden sonra CDU/CSU ile SPD arasından başlatılan “nabız yoklama görüşmeleri” olumlu sonuçlandı ve koalisyon görüşmeleri yolu açıldı. CDU/CSU’nun başbakan adayı olan CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile SPD Eş Başkanları Saskia Esken ve Lars Klingbeil, koalisyon görüşmelerine gelecek hafta perşembe günü itibariyle resmen başlanacağını açıkladılar. Partilerin ilgili birimlerine koalisyon görüşmelerine start verilmesi için öneride bulunacaklarını belirtirken, farklı alanlardaki görüşmelerin oluşturulacak 15 ayrı heyette ele alınmasının öngörüldüğünü ilan ettiler.

GÖÇ POLİTİKASINDA UZLAŞI

Tarafların düzensiz göçü engelleme ve sığınmacı sayısının azaltılması politikasında uzlaşmaya vardıkları açıklandı. Varılan uzlaşmaya göre şunlar hayata geçirilecek:

* Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte Almanya sınırlarında kontroller artırılacak.

* Diğer ülkelerle görüş alışverişinde bulunularak, Polonya, Fransa, Avusturya gibi ülkeler üzerinden gelen ve sınır kapılarında sığınma başvurusunda bulunmak isteyenler de geri gönderilecek.

* Güvenli ülke sayısı artırılacak.

* Afganistan’daki Almanya’nın diplomatikmtemsilciliklerinde çalışanların Almanya’ya getirilmesine son verilecek.

* Başvuruları kabul edilmeyen Afganistan ve Suriye’ye vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmeleri için uçak sefer sayısı artırılacak.

* Sınır dışı konusunda federal polisin yetkileri artırılacak.

* Sığınmacılara bar para yerine günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kart verilecek ve ödemeler kartla yapılacak.

* Yurttaş Parası ödemelerinde yeni düzenleme yapılarak kendilerine gösterilen işyerlerini kabul etmeyenlere daha az ödeme yapılacak. Önerilen işleri birkaç kez geri çevirenlere ise ödemeler durdurulacak.

* Cafe ve lokantalarda gelir vergisi oranı yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürülecek.

* Fazla mesailerden vergi alınmayacak.

* Emeklilik yaşı 67’de kalacak ve yükseltilmeyecek.

* Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler her ay 2.000 Euro’ya kadar vergiden muaf kazanç sağlayabilecek.

* Otomotiv sanayinin desteklenmesi için elektrikli otomobil satın alacaklara prim ödencek.

* Annelere “anne emekliliği” hakkı sağlanacak.

* Çocuk emekliliği hayata geçirilecek ve emekli olduklarında ellerine daha fazla para geçmesi için yeni doğan çocuklar için açtırılacak hesaplara düzenli olarak devlet tarafından emeklilik parası havale edilecek.

* İşletmelerin ve şirketlerin enerji yükünün azaltılması için enerji vergisinde kilowat başına 5 Cent indirim yapılacak.

* Asgari saat ücreti 2026 yılı itibariyle 15 Euro olacak.

* Dar ve orta gelirlilerin vergi yükü azaltılacak.

* Araçlarıyla her gün işe gidip gelenlere daha fazla km parası ödenecek.

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ÇİFTE VATANDAŞLIĞA DEVAM

CDU ve CSU iktidara gelmeleri halinde SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun çifte vatandaşlığı da içeren Modern Vatandaşlık Yasası’nı iptal edeceklerini açıkladıkları halde, bu uygulamanın sürdürülmesi de karara bağlandı. SPD’nin bastırması üzerine muhafazakar kanat bu uygulamanın sürdürülmesini kabul etti.

MÜSTAKBEL ORTAKLAR MEMNUN

CDU lideri Friedrich Merz de CSU Genel Başkanı Markus Söder de nabız yoklama görüşmelerinin karşılıklı güven ve anlayış dolu bir atmosfer içinde geçtiğinin altını çizerken, koalisyon görüşmelerinde de en kısa zamanda hedefe ulaşacaklarını dile getirdiler. SPD Eş Başkanları Lars Klingbeil ile Saskia Esken de, SPD’li Mecklenburg Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig ile Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da görüşme sonuçlarından memnun olduklarını açıkladılar. Manuela Schwesig, görüşmelerde eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlere daha fazla yardım konusunda olumlu adımlar atıldığına da dikkat çekti.

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MUHALEFET TEPKİLİ

Başta sağ popülist AfD olmak üzere Sol Parti de Yeşiller de CDU/CSU ile SPD arasındaki ön görüşmelerde varılan uzlaşmaları eleştirdiler. AfD’li politikacılar, “varılan uzlaşma Almanya’nın zararındadır” diyerek, özellikle düzensiz göçün engellenmesi, sığınmacı sayısının azaltılması konusunda gereken adımların atılmadığı suçlamasında bulundular. Sol Partililer de “Nabız yoklama görüşmelerinde elde edilen sonuçlar beklendiği gibi tam bir felaket” derken, özellikle sosyal alanlarda olumlu gelişmeler kaydedilmediğini ileri sürdüler. Yeşiller de müstakbel ortakların milyarlık taze borç planlarını eleştirirken, “Bunu kabullenmek mümkün değil” açıklamasında bulundular.