Yeni girişimcilerin sayısı arttı

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Devlet destekli yatırım teşvik bankası KfW verilerine göre, yeni kurulan şirket sayısı 2021’de yüzde 13 artış gösterdi. KfW uzmanlarından Fritzi Köhler-Geib, yeni şirket sayısının koronavirüs salgını öncesindeki 2019 seviyesine geldiğini belirtti. KfW, girişimcilerin geçen yıl koronavirüs sonrası ortaya çıkan bir iş fırsatından yararlanmak istediklerini ve salgın döneminde planlayıp da ertelemek zorunda kaldıkları şirket kurma fikrilerini hayata geçirdiklerini belirtti. Ancak yeni kurulan şirketlerin yaklaşık yüzde 85’i şirket devralma yöntemiyle gerçekleşti. 2020 yılında yeni kurulan şirket sayısı dibe vurmuş, yaklaşık 537 bin girişimci iş hayatına atılmıştı. 2020 yılındaki girişimci sayısı 2019 yılına göre yüzde 11 daha az olmuştu.