Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Yeni girişimcilerin sayısı arttı

#Koronavirüs #Kfw #Fritzi Köhler-Geib
Yeni girişimcilerin sayısı arttı

Almanya’da yeni kurulan şirket sayısı yeniden artışa geçti. Koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020’de yeni kurulan şirket sayısı düşmüştü.

Haberin Devamı

Devlet destekli yatırım teşvik bankası KfW verilerine göre, yeni kurulan şirket sayısı 2021’de yüzde 13 artış gösterdi. KfW uzmanlarından Fritzi Köhler-Geib, yeni şirket sayısının koronavirüs salgını öncesindeki 2019 seviyesine geldiğini belirtti. KfW, girişimcilerin geçen yıl koronavirüs sonrası ortaya çıkan bir iş fırsatından yararlanmak istediklerini ve salgın döneminde planlayıp da ertelemek zorunda kaldıkları şirket kurma fikrilerini hayata geçirdiklerini belirtti. Ancak yeni kurulan şirketlerin yaklaşık yüzde 85’i şirket devralma yöntemiyle gerçekleşti. 2020 yılında yeni kurulan şirket sayısı dibe vurmuş, yaklaşık 537 bin girişimci iş hayatına atılmıştı. 2020 yılındaki girişimci sayısı 2019 yılına göre yüzde 11 daha az olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs #Kfw #Fritzi Köhler-Geib

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme