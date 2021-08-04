MAGAZİN dünyası Eno ile Gloria arasında bir ilişki olup olmadığını merak ederken, genç model Instagram’dan “Yeni en iyi arkadaşım Eno. Bir sanatçı olarak onunla bir sanat iş birliği yapmaktan çok mutluyum” paylaşımında bulunarak sadece arkadaş olduklarını ima etti. Gloria, fotoğrafa yapılan ırkçı eleştirilere de, “Almanya’daki insanların yüzde 5’inin Türk veya Kürt olduğunu tüm ırkçı insanlara söylemek isterim. Kendimi haklı çıkarmıyorum, kızgın değilim, sadece uzun süredir hayatımda tüm kültürlere ve tüm renklere açığım” mesajı paylaşarak cevap verdi.