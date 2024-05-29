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Yeni emeklilik paketine onay

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#Almanya#Emeklilik#AVRUPADAN HABERLER
Yeni emeklilik paketine onay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 18:06

Almanya’da hükümet, yaşlanan nüfusun emeklilik maaşlarının finansmanını güvence altına almak için yeni emeklilik reformunu kabul etti. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD) ile Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP) hazırladığı yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi.

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TASARI, emeklilik maaşının 2039 yılına kadar ortalama maaşın yüzde 48’inin altına düşmemesini güvence altına alıyor. Tasarıda ayrıca emeklilik maaşlarının finansmanı için ek bir bileşen hayata geçiriliyor. DW Türkçe’nin haberine göre ‘Nesilsel sermaye’ adı verilen bu bileşen, emeklilik primlerini sabit tutmak için oluşturulacak ve devlet menkul kıymetler piyasasına para yatıracak. Kredilerle finanse edilen 200 milyar Euro’luk fondan elde edilen kârlarla emeklilik sigortasının yükü hafifletilecek.

Yeni emeklilik paketine onay

Maliye Bakanı Christian Lindner

Kabul edilen paketin son olmadığını, Almanya’da emekliliğin finansmanı için yeni paketlere ihtiyaç olacağını belirten Maliye Bakanı Lindner “Emeklilikte primler toplumun yaşlanması sebebiyle 2030’lu yıllara kadar yükselecek. Bu nedenle ikinci emeklilik paketi, üçüncü, dördüncü, beşinci emeklilik paketinin ve vatandaşların ödediği primleri sınırlandırmak için diğer başka çabaların öncüsü” dedi.

Yeni emeklilik paketine onay

Çalışma Bakanı Hubertus Heil

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Çalışma Bakanı Heil da “Hükümet emeklilik paketiyle resmi emekliliğin tüm nesiller için sabit ve güvenilir kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı. Almanya’da yaklaşık 21 milyon emekli bulunuyor.

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#Almanya#Emeklilik#AVRUPADAN HABERLER

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