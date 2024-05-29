Yeni emeklilik paketine onay

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TASARI, emeklilik maaşının 2039 yılına kadar ortalama maaşın yüzde 48’inin altına düşmemesini güvence altına alıyor. Tasarıda ayrıca emeklilik maaşlarının finansmanı için ek bir bileşen hayata geçiriliyor. DW Türkçe’nin haberine göre ‘Nesilsel sermaye’ adı verilen bu bileşen, emeklilik primlerini sabit tutmak için oluşturulacak ve devlet menkul kıymetler piyasasına para yatıracak. Kredilerle finanse edilen 200 milyar Euro’luk fondan elde edilen kârlarla emeklilik sigortasının yükü hafifletilecek.

Kabul edilen paketin son olmadığını, Almanya’da emekliliğin finansmanı için yeni paketlere ihtiyaç olacağını belirten Maliye Bakanı Lindner “Emeklilikte primler toplumun yaşlanması sebebiyle 2030’lu yıllara kadar yükselecek. Bu nedenle ikinci emeklilik paketi, üçüncü, dördüncü, beşinci emeklilik paketinin ve vatandaşların ödediği primleri sınırlandırmak için diğer başka çabaların öncüsü” dedi.

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Çalışma Bakanı Heil da “Hükümet emeklilik paketiyle resmi emekliliğin tüm nesiller için sabit ve güvenilir kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı. Almanya’da yaklaşık 21 milyon emekli bulunuyor.