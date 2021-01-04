Yeni doğan bebek yangında öldü

POLİSİN verdiği bilgiye göre çok sayıda dairenin bulunduğu binada yangında iki kişi de ağır yaralandı. Polis, sağlık ekiplerinin yangın yerinde küçük bebeği hayata döndürmek için yoğun müdahalede bulunduklarını, ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili cinayet masası ekipleri soruşturma başlattı.

Schelsewig Holstein’da yaşlıların ve bakıma muhtaç olanların barındığı binada çıkan yangında da beşinci katta kalan 91 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Pazar gecesi çıkan yangın nedeniyle binanın beşinci ve dördüncü katında bulunan hasta ve bakıma muhtaç 30 kadar yaşlı tahliye edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının, binanın diğer katlarına sıçraması önlendi. Zamanında söndürülen yangın ciddi oranda maddi zarara yol açtı.





310 YAŞLI BARINIYOR

Polis Sözcüsü Sandra Kilian, “Yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılan aramalarda bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin binada yaşayan bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilgi elimizde bulunmuyor” dedi. Yaşlıların kaldığı binanın sorumlusu Stefan Riefenstahl ise, “Hepimiz şok içindeyiz. Bu trajik olay bizi derinden etkiledi. Polis ve itfaiye ekipleriyle sıkı iş birliği içindeyiz. Yangının nedenini bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Yangından ciddi şekilde etkilenen yaşlılarla ilgileniyoruz” diye konuştu. Yangının çıktığı binada 162 kişinin çalıştığını ve 310 yaşlının kaldığı bildirildi.