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HABERLERAvrupa Haberleri

Yeni çalışma ofisi belli oldu

#Almanya#Angela Merkel#Avrupadan Haberler
Yeni çalışma ofisi belli oldu

Başbakan Angela Merkel’in görev süresinin dolmasına sayılı günler kaldı. SDP, Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarılıyla sona ermesi durumunda yıl sonunda emekliye ayrılacak olan Merkel’in 16 yıl başbakanlık döneminden sonra ne yapacağı merak ediliyor.

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BU konuda çok fazla bilgi vermeyen Merkel’in, başbakanlık sonrası yeni dönemdeki ofisinin yeri belli oldu. Siyasi haberlere yer veren internet sitesi Pioneer, Merkel’in, kendisine “Benim kızım” diye hitap eden eski Başbakan Helmut Kohl’ün ofisine taşınacağını belirtti. Unter den Linden 71 adresindeki aynı büroyu daha önce de eski Doğu Almanya Halk Eğitim Bakanı ve Doğu Almanya Devlet Konseyi Başkanı Erich Honecker’in eşi Margot Honecker kullanmıştı. Eski başbakanların devam eden ‘yükümlülüklerinin yerine getirilmesi’ kapsamında Merkel’e de ofis tahsis ediliyor. Merkel’in başbakanlık sonrası ofisinin yönetimini ise Beate Baumann’ın üstleneceği iddia edildi. Uzun yıllardır Merkel’in ofis müdürü olan Baumann, yakın bir sırdaşı olarak görülüyor. Merkel’e bunun yanı sıra iki uzman danışman, bir sekreter ve bir de makam aracıyla şoför verilecek. Merkel’in yaklaşık 15 bin euro emekli maaşı alacağı tahmin ediliyor.

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#Almanya#Angela Merkel#Avrupadan Haberler

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