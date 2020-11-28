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Göksel Divarcı
Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Yeni Çalhanoğlu ilk kez sahaya çıkıyor...

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Yeni Çalhanoğlu ilk kez sahaya çıkıyor...
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Yeni Çalhanoğlu geliyor: Kerim Çalhanoğlu

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 18 yaşındaki kuzeni Kerim Çalhanoğlu, bu hafta ilk lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Çalhanoğlu ilk kez sahaya çıkıyor...
Sakatlıklar ve eksik oyuncular nedeniyle Schalke'nin Bundesliga'nın 9. haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosuna alınan Kerim Çalhanoğlu'nun ilk kez forma giymesi bekleniyor. Schalke'de Mönchengladbach karşılaşmasında takımın sakatlıklar nedeniyle büyük bölümünün oynayamayacağı ifade edilirken Kerim'in dışında genç isimlerden kurulu bir takımın sahada olabileceği belirtiliyor.

Schalke teknik direktörü Manuel Baum, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamda, "U23'ten 3 ve U 19'dan 2 oyuncumuz olacak. Neden profesyonel maçlarda oynamasınlar? Eğer tutkuları varsa oynayacaklar" diye konuştu.

Schalke ile Mönchengladbach 28 Kasım 2020 saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.

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