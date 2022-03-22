Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Yeni bir ‘Marshall Planı’ önerdi

#ALMANYA#Christian Lindner#Marshall Planı
Yeni bir ‘Marshall Planı’ önerdi

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan ekonomik krizin aşılması için taze borç alınması gerektiğini söyledi. “Sığınmacılar ve Ukrayna’ya yardım için de ek bir bütçe ayrılmalı” diyen Lindner, yeni bir ‘Marshall Planı’ önerdi.

Haberin Devamı

ALMANYA’da SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin 457.6 milyar euro hacimli 2022 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri tartışmalı başladı. Bütçede daha önceki yıllarda da olduğu gibi en büyük dilim 160 milyar euro ile Çalışma Bakanlığı için öngörüldü. Sağlık Bakanlığı bütçesi 52 milyar euro ile ikinci, Savunma Bakanlığı bütçesi 50 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda ‘sıfır taze borç’ uygulaması yeni hükümetin ilk bütçe tasarısı ile devre dışı bırakıldı. Tasarıda, 2022 yılında 99.7 milyar euro yeni borç alınması öngörüldü. Ayrıca ordunun modernleştirilmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması için 100 milyar euroluk bir bütçe oluşturulması da tasarıda yer aldı.

‘ANAYASADA DEĞİŞİKLİK ŞART’
Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, pandeminin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın etkisiyle yaşanan ekonomik kriz döneminin aşılması için hükümetin ‘taze borç’ alınması planını savundu. Lindner, “Bu kriz döneminin ne kadar süreceğini, etkilerinin ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama biz, önümüzdeki yıllarda yeniden taze borç alınmadan dengeli bütçe uygulamasına geçmeyi hedefliyoruz” dedi. Lindner, bütçe tasarısında yer almadığı halde sığınmacılar ve Ukrayna’ya yardım için ek bir bütçe ayrılmasının kaçınılmaz olacağını da söyledi. Çoğu çocuk ve kadın 4 milyon Ukraynalının yollara düştüğüne dikkati çeken Lindner, Ukrayna için yeni bir ‘Marshall Planı’nın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Muhalefet partileri ise hükümetin planlarına tepki gösterdi. Ana muhalefet CDU/CSU adına konuşan CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, hükümetin taze borç planının anayasa ile bağdaşmadığının hatırlattı. Bunun için anayasada değişiklik gerektiğini belirten Dobrindt, “Bizden size destek vermemizi beklemeyin” dedi. 4 gün sürecek bütçe görüşmelerinin ilk günkü oturumunda konuşmacılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Savaşa son ver” çağrısını yineledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Christian Lindner#Marshall Planı

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel