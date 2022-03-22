Yeni bir ‘Marshall Planı’ önerdi

Haberin Devamı

ALMANYA’da SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin 457.6 milyar euro hacimli 2022 yılı bütçe tasarısının görüşmeleri tartışmalı başladı. Bütçede daha önceki yıllarda da olduğu gibi en büyük dilim 160 milyar euro ile Çalışma Bakanlığı için öngörüldü. Sağlık Bakanlığı bütçesi 52 milyar euro ile ikinci, Savunma Bakanlığı bütçesi 50 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda ‘sıfır taze borç’ uygulaması yeni hükümetin ilk bütçe tasarısı ile devre dışı bırakıldı. Tasarıda, 2022 yılında 99.7 milyar euro yeni borç alınması öngörüldü. Ayrıca ordunun modernleştirilmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması için 100 milyar euroluk bir bütçe oluşturulması da tasarıda yer aldı.

‘ANAYASADA DEĞİŞİKLİK ŞART’

Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, pandeminin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın etkisiyle yaşanan ekonomik kriz döneminin aşılması için hükümetin ‘taze borç’ alınması planını savundu. Lindner, “Bu kriz döneminin ne kadar süreceğini, etkilerinin ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama biz, önümüzdeki yıllarda yeniden taze borç alınmadan dengeli bütçe uygulamasına geçmeyi hedefliyoruz” dedi. Lindner, bütçe tasarısında yer almadığı halde sığınmacılar ve Ukrayna’ya yardım için ek bir bütçe ayrılmasının kaçınılmaz olacağını da söyledi. Çoğu çocuk ve kadın 4 milyon Ukraynalının yollara düştüğüne dikkati çeken Lindner, Ukrayna için yeni bir ‘Marshall Planı’nın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Muhalefet partileri ise hükümetin planlarına tepki gösterdi. Ana muhalefet CDU/CSU adına konuşan CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, hükümetin taze borç planının anayasa ile bağdaşmadığının hatırlattı. Bunun için anayasada değişiklik gerektiğini belirten Dobrindt, “Bizden size destek vermemizi beklemeyin” dedi. 4 gün sürecek bütçe görüşmelerinin ilk günkü oturumunda konuşmacılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Savaşa son ver” çağrısını yineledi.