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Baerbock, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’dan gelen videolardan dolayı rahat uyuyamadığını belirterek, “Ne yazık ki, bu kötü bir rüya değil, acı bir gerçekti” diye konuştu. Yaşanan dehşetin eskisinden daha büyük olduğunu ifade eden Baerbock, “Dün akşam şunun altı çizildi: Yeni bir gaddarlık dönemi başladı. Kurallara dayalı uluslararası düzeni ve hukukun gücünü, daha güçlünün gücüne karşı her zamankinden daha fazla savunmamız gereken acımasız bir dönem. Aksi takdirde, daha güçlü bir komşusu olan hiçbir özgür ülke huzur içinde uyuyamayacak” şeklinde konuştu.

Baerbock, bu nedenle, dünyada kurallara dayalı bir uluslararası düzeni ve güçlünün hukuku yerine hukukun gücünü savunmaya devam etmeye hazır olanlarla çalıştıklarını belirterek, “Biz Avrupalılar olarak her zamankinden daha güçlü bir şekilde öncülük etmeliyiz, çıkarlarımızı ve uluslararası hukuku kararlılıkla savunmalıyız” ifadesini kullandı.

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‘HİÇ KİMSE DÜŞMAN KONUSUNDA YANILMAMALI’

Egemen ve özgür Ukrayna’nın yanında durduklarını dile getiren Baerbock, “Ukrayna özgür ve demokratik Avrupa’nın bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’sının üç yıl önce uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’ya sebepsiz saldırdığını belirterek, “Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda asla kayıtsız kalmamalıyız” dedi. Hiç kimsenin barışı Ukraynalılardan fazla istemediğini vurgulayan Baerbock, “Hiç kimse düşman konusunda yanılmamalıdır. O Kremlin’de tek başına oturuyor, Kiev ya da Brüksel’de değil. Failin ve mağdurun tersine döndürülmesini asla kabul edemeyiz” şeklinde konuştu. ABD’nin diplomatik çabalarının da önemli olduğunu vurgulayan Baerbock, “Ancak barış adil ve kalıcı olmalı. Sadece Rusya’nın bir sonraki saldırısına kadar bir ara olmamalı” diye konuştu.

‘AVRUPA BİZE BAKIYOR’

Failin ve mağdurun tersine döndürülmesinin uluslararası hukukun ve birçok ülkenin güvenliğinin sonu olacağını aktaran Baerbock, bunun ABD’nin geleceği için de felaket olacağı uyarısında bulundu. Baerbock, “Çünkü fail ve mağdur tersine döndürüldüğünde neredeyse hiçbir ülke, en eski demokrasinin ve en güçlü askeri gücün güvenilirliğine daha fazla güvenemez” diye konuştu. Avrupa’nın güvenliği için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Baerbock, “Almanya’da yeni bir hükümet kurulana kadar bekleyemeyiz çünkü durum ciddi” ifadesini kullandı. Baerbock, Almanya’nın bu tarihi dönemde öncülük etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünya, özellikle Avrupa bize bakıyor. Ancak dünyada hiç kimse Almanya’daki müzakerelerin sonuçlanmasını beklemez” şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’ya hem Almanya’dan hem de Avrupa’da daha fazla destek sağlanmasını ve bu yönde tedbirlerin alınmasını istedi.