Yeni başkonsolostan ilk mesaj: Kapılarımız size her zaman açık

15 Eylül 2020 tarihinde göreve başlayan Bekir Utku Atahan’ın, Londra Başkonsolosluğu’nun resmi Facebook sayfasında yayımladığı mesaj şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Londra Başkonsolosu olarak görevime 15 Eylül 2020 tarihinde başladım. Böyle önemli bir görevi üstlenmekten ve vatandaşlarımıza hizmet edecek olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum. Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlarımız bugüne kadar hemen her alanda önemli başarılar kaydetti. Türk toplumunun bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Londra Başkonsolosluğu olarak vatandaşlarımızı her konuda desteklemek, yaşadıkları toplumda elde ettikleri konumu sağlamlaştırmak ve konsolosluk hizmetlerini etkin şekilde sunmak amacıyla çabalarımızı sürdüreceğiz. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEKLENİYOR

Vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek için de elimizden gayreti göstermeye devam edeceğiz. Duyurularımızı ve faaliyetlerimizi internet sayfamızdan ve Facebook ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Konsolosluk işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr internet sitemiz, sorularınız için e-posta adresimiz, Dışişleri Bakanlığımız bünyesindeki Konsolosluk Çağrı Merkezi ve acil durumlar için nöbetçi telefonlarımız her zaman hizmetinizdedir. Başkonsolosluğumuzun kapıları sizlere her zaman açıktır. Sizlerin değerli görüş ve önerileri çalışmalarımızda bizlere yol gösterecektir. Şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına sizlere saygılarımı sunarım.”