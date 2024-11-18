Yeni Başkan Tayfun Bozkuş

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STUTTGART Galatasaraylılar Derneği yeni yönetimini belirlerken, başkanlığa Tayfun Bozkuş getirildi. Eski yönetim kurulu üyeleri ve merhum Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın’ın dönemi yönetim kurulu üyesi Erol Gerçekler’in de katıldığı kurultay, coşkulu bir atmosferde tamamlandı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurultay, gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle devam etti. Divan başkanlığına Mustafa Temel, üyeliklere ise Gökhan Erkovan ve Erol Gerçekler seçildi. Yapılan oylamada yeni yönetim kurulu belirlendi ve Tayfun Bozkuş Başkan, Serkan Aygün 2. Başkan, Serdar Vona Başkan Yardımcısı, Levent Karlıbahar sekreter ve Ayhan Uluköylü sayman seçildi. Denetleme Kuruluna ise Çetin Çavlı, Faik Ergezen, Kadın Kolları Başkanlığı’na Aylin Bektaş, organizasyona Fatih Kaya, marketing bölümüne Fatih Asma, Niyazi Kuştepe, basın sözcülüğüne Gökhan Aslan, halkla ilişkilere Hakan Aygün, sosyal medya yöneticiliğine DJ Ozi, organizasyon yöneticiliğine Ömer Baysu, güvenlik danışmanlığına Savaş Menteş, sponsorluk sorumluluğuna Sercan Tombak, Sinan Pişkin, Timur Çalışkan, gençlik kolları başkanlığına Ümit Aydın getirildi.

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AYHAN YILDIZ GÖREVİ DEVRETTİ

Derneğin tam 22 yıldır başkanlığını yapan Ayhan Yıldız, duygu dolu bir konuşma yaparak görevi devretti. Görevinin sona ermesinin ardından duygularını paylaşan Yıldız, “İnsan kendisini bir boşlukta hissediyor. Ya, bu kadar zaman mı geçti diyorsun? Neler başardık, nelerle mücadele ettik... Ve hâlâ Galatasaray sevdası herkesin yüreğinde. Yeni nesil ile birlikte zamanı geldi, görevimizi devrediyoruz” dedi. Başkanlığı boyunca birçok başarıya imza atan Yıldız, Galatasaray’ın üçüncü ve dördüncü yıldız şampiyonluklarını da yaşadığını belirtti. “Şimdi beşinci yıldıza çok yakınız. Başkanlık dönemimde on şampiyonluk gördük, bununla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Dernek adına önemli projelere liderlik eden Yıldız, Avrupa Federasyonu’nun kuruluşunda büyük emek verdiğini ve Galatasaraylılar için birçok etkinlik, kutlama ve yeni dernek organizasyonlarına öncülük ettiğini vurguladı. Yıldız “Zor dönemler oldu; futbolcuların maaşlarını ödediğimiz, stadyum projelerine destek verdiğimiz zamanlar. Ancak Galatasaray sevgisi her şeyin üstesinden geldi” diyerek sözlerini tamamladı. Genel kurulda, derneğin kurucu başkanı Ayhan Yıldız, oy birliğiyle onursal başkan ilan edildi.

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GÜZEL BİR DUYGU

Dernek üyelerinin büyük desteğiyle seçilen Bozkuş, başkanlık görevine başlamanın heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Bozkuş, “Galatasaray gibi kırk milyonluk büyük bir camiada görev almak ve başkan seçilmek dünyanın en güzel duygularından biri. Tüm sevdiklerimin burada olması bu anı daha anlamlı kıldı. Genel kurul sürecinde bana destek olan Gülabi Deveci, Tuncay Açıkbaş ve tüm genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte Galatasaraylılara en güzel hizmeti sunacağız” dedi. 1974 doğumlu olan ve Bilgi Üniversitesi mezunu Bozkuş, 18 yıldır Almanya’da yaşadığını, ancak Türkiye ile olan bağlarını hiç koparmadığını belirtti. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi ve UltrAslan Kurucu Üyesi olan Bozkuş, Ultraslan Avrupa Eski BW Başkanlığı görevini de sürdürmüştü. Tekstil sektöründe Almanya ve Türkiye’de ticari faaliyetlerine devam eden Bozkuş, yeni dönemde Galatasaraylılar Derneği adına önemli projelere imza atmak için çalışacaklarını söyledi.

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