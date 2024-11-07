Yeni bakanların atamaları yapıldı

Haberin Devamı

BUGÜN yeni bakanlar da belli oldu. Başbakan Scholz, Lindner’in yerine Jörg Kukies’i atadı. Ekonomi alanında doktorası olan Kukies, Başbakan Scholz’un ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu. FDP’li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise partisinden istifa ederek görevde kalmaya karar verdi: “Başbakan Scholz, bana yeni koşullar altında görevi sürdürmeye hazır olup olmadığımı sordu. Düşündüm, taşındım ve ‘Evet’ dedim. Bu kararımla partime yük olmak istemedim ve bu sabah FDP Genel Başkanı Christian Lindner’e partiden istifa ettiğimi söyledim. Bu benim kişisel kararımdır. Bu, sorumluluk üstlenme anlayışımla ilgilidir. Ben kendime sadık kalmak ve görevimi sürdürmek istiyorum.” Wissing, Marco Buschmann’ın istifasıyla boşalan Federal Adalet Bakanlığını da üstlendi.

Haberin Devamı

ÖZDEMİR’E DE İKİ GÖREV

Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir de istifa eden FDP’li Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzingen’in görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, görevden alınan Lindner ile istifa eden Buschmann ve Stark-Watzinger’e görevden alınma belgelerini, Lindner’in yerine atanan yeni Maliye Bakanı Jörg Kukies’e de atanma belgesini takdim etti.